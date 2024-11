Ne možeš da prihvatiš poraz: Peja sasuo Eni sve u lice, ona mu priznala emocije, pa završila u suzama! (VIDEO)

Ne mogu da pronađu zajednički jezik!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić rešili su da razgovaraju o svom odnosu, te su jedno drugom sasuli sve u lice.

- Nemoj da mi govoriš da me mrziš, jer to povređuje. Samo pazi kako razgovaraš. Ako sam ja tebi pružio ruku, nemoj da misliš da je to moja želja da budemo u vezi. Ti ne možeš da prihvatiš poraz - kazao je Peja.

- Kako da ne. Nedostaješ mi, fališ mi - kazala je Ena.

- Meni je bilo lepo sa tobom, ali moraš da shvatiš neke stvari - kazao je Peja.

- Opet plačem. Više nikada neću plakati zbog tebe - kazala je Ena.

Autor: S.Z.