Problem je u meni: Miona otvorila sve karte, pa priznala da li zbog nedostatka vrelih akcija pravi haos u vezi sa Ša! (VIDEO)

Ne mogu da pronađu zajednički jezik!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša razgovarali su sa voditeljem Milanom Miloševićem o problemima koje imaju u vezi.

- Ja njega bockam, sve me iritira i smeta mi. Meni su svi sumnjivi, prešla mi je njegova bolest - rekla je Miona.

- Prošle godine sam pravio haos, a sad se iskuliram i ona kaže da me boli k*rac - dodao je Ša.

- Mene bi bilo sramota da on lomi ovde. To bi bio blam veka. Ja nisam spavala da bih sa njim nešto raspravila, sve i da je glupost, treba. Prošle godine je bilo turiranje što sam mu okrenula leđa. Sad je stvarno problem u meni jer meni sve smeta. Ja se trudim, ali imam 24 godine - govorila je Jovanovićeva.

- Da li je nedostatak s*ksa? - pitao je Milan Milošević.

- Do svega je. Meni je blamantno kakve odnose imaju, meni se to ne sviđa. Ja nisam napolju. Ne znam da li je to, bilo bi mi lakše da znam. Ja uvek imam neki problem - priznala je Miona.

- Nikad nismo normalniji, a ovo mi je najteži rijaliti. Ja kao da imam neki kamen, kao da sam zavezan - rekao je reper.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić