Nije mi jasno da...: Nemanja Gačić vinuo Gastoza u nebesa, pa otkrio šta mu se ne dopada u ponašanju Anđele Đuričić! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bili su Nemanjua Gačić i Dragana Jeremić.

Šta mislite o odnosu Matee i Miljane?

- Ne znam šta se tu tačno dešava. Iskreno, to se i može očekivati od Miljane, jer se kod nje brzo menjaju stvari. Ne znam šta da kažem na to.

Nakon što je Dragana iskala svoj stav, Gačić je dobio reč.

- Želela je to da proba, očigledno joj se svidela.

Nemanja, kakvo mišljenje imaš o Gastozu?

- Veoma smo dobri. Često se čujemo i baš mi je dobar drug. On je car. Krivo mi je jer nisam sa njim u sezoni. On je posvećen Anđeli, ne znam koliko bi prostora imali da se družimo zbog toga i pravimo neke zezalice. Ne znam zbog čega ona ne želi da prizna da su zvanično zajedno. Dopalo mi se to što je Bebica rekao za nju da odbija da prizna da je u vezi sa njim, a radi stvari koje ne rade fine devojke, misleći na to da legne pored Gastoza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.