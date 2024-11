Klupko se polako odmotava! Luka izneo detalje sukoba sa Ivanom, smatra da je Jelena dolila ulje na vatru, ona počela da se pere! (VIDEO)

Zakuvala čorbu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. On je dao reč Luki Vujoviću, koji je progovorio o svom povratku u Belu kuću.

- Luka, da li želiš sad da podeliš mišljenje o Ivanu i šta je to slagao - pitao je Milan.

- Ništa ne opravdava to što sam uradio. To je počelo od Jelenine podele budžeta, gde me je pohvalila - rekao je Luka.

- Rekla sam samo da si dobar prema meni, dok nisi počeo da me vređa - ubacila se Jelena.

- Bila si sama i rehabu, Sandra i ja smo ti doneli kafu. Tad je počela priča kako je muvam, Ivan mi je rekao sve loše o njoj. Savetovao sam mu onda da treba da krene dalje - nastavio je Luka.

- Da li misliš da je Jelena okidač - pitao je Milan.

- Da, mada pre toga mi je rekao j*baću ti mamu. Rekao mi je par puta šta je p*čkice, bio si u zatvoru, ja njemu stavljam ruku i kažem u redu je. Kad je rekao ja ću da te stavim na mesto, dobio je dve ćuške. Jelena je isto lagala za par stvari, naravno da je nisam muvao - rekao je Vujović.

- Ne znam kad su počeli da imaju peckalice, ali bili su dobri. Kad su počeli da se peckaju, mi smo bili u dobrim odnosima. Luka je u jednom momentu nevezano za Ivana pokušao da mi prilazi. Govorio je da sam ja jedna od najlepših devojaka, a nije to hteo da kaže naglas, zbog Ivana. Ja to nikad nisam rekla, tako da nisu upali u konflikt zbog mene. Rekla sam mu je l' pričaš takve stvari, a u odnosu si sa Sandrom - rekla je Jelena.

- Vi ste obrnuli igricu - rekao je Vujović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković