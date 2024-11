Sa njim ću isključivo u ženskom rodu: Luka svrstao Jelenu u top dve najlepše devojke u kući, Ivanu Marinkoviću sipao so na ranu! (VIDEO)

Siguran da ne bi podneo zbližavanje sa njegovom bivšom ženom!

U večerašnjoj emisiji "Pretres nedelje" prva tema koju je voditelj Milan Milošević pokrenuo je povratak Luke Vujkovića u "Elitu". On je na samom početku izneo detalje iz odnosa sa Jelenom Ilić, za koji smatra da je uticao na njegov okršaj sa Ivanom Marinkovićem.

- Što se tiče ove priče ima dosta istine i sa Jelenine i sa Lukine strane, ne mogu da se setim detalja. Ona se pokrila i smeškala se. Mislim da je sve ovo počelo zbog odnosa Luka i Jelene kroz druženje, pa i Ivanove provokacije. Njoj je prijalo, ali mislim da je on nije muvao - govorio je Terza.

- Ona je u pravu, bila je anketa da se navedu tri najlepše osobe, a ti si sedela na fotelji i rekao sam ti: "Ja bih tebe stavio u tih pet jer ne mogu kakve imaš bivše partnere" - rekao je Luka.

- Nije bila anketa, nego si iz čista mira došao uveče tokom emsiije. Ja tebi tako nešto nikad u životu nisam rekla, da si mi u top tri muškarca - dodala je Jelena.

- Da li ti je pogledom pokazala da si poželjan muškarac? - upitao je Milan Milošević.

- Naravno da jeste. Dok je bila sa Sonijem u vezi pričala je sa mnom, ja sednem kod vas, a ona me ispituje - rekao je Luka.

- Vi igrate igre ko je koga muvao, a poenta je da je odnos postojao. NIje poenta ko je više komplimenata izneo. Vi se raspravljate kao da ste raskinuli - umešao se Marko Đedović.

- Ona je rekla Ivanu, odakle Ivanu to? Tad su krenule najstrašnije uvrede. Siguran sam da reči koje je rekao dok nisam bio tu su laž. Još nešto sam zamerio jednom osobi ovde, to je teta Milica. Ona zna da imam poštovanje prema njoj, rekla je kako sam je molio da priča sa Ivanom, a to je laž. Njegove doskočice su bile sve vreme, rekla je da ne znam ko je Ivan, a ja sam rekao da mora to ona da vidi sa njim. Bitno je šta je Ivan sve nameravao danima - govorio je Luka.

- Ovo je sezona izvinjavanja - vikao je Ivan.

- Ja sam rekla da na njegovo mišljenje niko ne može da utiče - pravdala se Milica Dugalić.

- Ja da sam tu noć bio od sedam ljudi koji su rekli da napustim kuću svelo bi se na dvoje , a da on nije bio tu svi bi rekli da ostanem. Pogrešio sam. On je jedna žena, sa njim ću isključivo u ženskom rodu. On može i dalje da psuje i radi šta hoće. Jelena nije više među najbolje tri, nego među najbolje dve ali da me ne šalju u izolaciju sa njom jer on to ne bi izdržao - nastavio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić