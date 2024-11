Imao sam viđenje da mu se dopada: Ivan uveren da je Luka bacio oko na Jelenu, pokušao da se odbrani svojom verzijom priče! (VIDEO)

Počeo da se brani!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Ivan Marinković započeo je svoje izlaganje.

- Ovom čoveku je najbitnije da li mu se Jelena javila - rekao je Ivan.

- Postoje klipovi svega napolju i ima ljudi koji su bili napolju, koji sve znaju, Đedović i Mateja - dobacio je Luka.

- Popuši ti k*rac Đedoviću - odbrusio je Ivan.

- Pre ću ja njemu, nego Jelena tebi - uzvratio je Luka.

- U svakoj svađi oni pominju ovakve provokacije - rekla je Jelena.

- Čovek pričao o svojoj razbojničkoj karijeri, kako je krao od žena. Njemu je najveći uspeh što je 57 ljudi glasalo da se vrati - rekao je Marinković.

- Ne, nego što sam proveo vreme sa sinom. Imam dete, tebe su se tvoja deca odrekla - rekao je Vujović.

- Vidim da on hoće da kaže da sam ja njega prvi napao. On je dobacivao nešto Jeleni, imao sam viđenje da mu se dopada Jelena. To je pokazivao i svojim postupcima, neću ulaziti u odnos sa Sandrom. Nisam video povratnu od nje. Naravno da će njegova ekipica da priča kako sam ja njega nagazio. Nisam ga vređao, provocirao sam ga onako kako je ovde dozvoljeno. Nije mogao da izdrži moje provokacije, iako je i on mene provocirao - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković