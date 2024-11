Baki se istripovao da mu je tata: Đedović osudio sve koji uništavaju odnos Peje i Ene, misle da od njega prave dedu! (VIDEO)

Nije birao reči!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radi se o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje. On je prvo podigao Marka Đedovića koji je danima to koemtnarisao, kao i način na koje njegovo društvo utiče na njihov odnos.

- Ja sam spolja pratio njihov odnos i komunicirao sa ljudima koji Peju najbolje znaju. Mišljenje mi se nije promenilo, samo sam dao priliku da vidim da li to tripujem. Malopre sam slušao kako se natežu oko nekih stvari. Na samom početku odnosa jasno sam video, a i poslao mi je Peja, nije krenulo direktno ali priče da ona nije za njega. Baki mu nabacuje druge ribe, Ivan potkopava tu vezu od samog starta. Čuće on od svojih najbližih mišljenje o tim ljudima sa kojima provodi vreme. On je postao deda, ima mrtvu energiju. Vrlo je jasno kad krene o nekome ovde da se priča jasna je namera da se ugase. Baki se istripovao da mu je tata, pa mu priča šta mu treba i šta ne - govorio je Marko.

- Zašto su protiv Ene? - pitao je Milan Milošević.

- Baki nema loše namera kao Ivan, njemu ne smeta tema. On misli da su problem godine, pa sa kojim godinama si ti išao kad si bio mlad? Malopre slušam sa Acom, ljudi nisu ni za svoje teme, a ne za tuđe. Slušam kako pokušavaju da udele savete, Keti od 40 godina promiče kako je čovek rekao da se dogovorio da je ne pljuje, a onda drug ustane i pljuje je. Peju su unakazili i neka su, ko ga j*be ako je budala. Od njega su napravili dedu, a od nje ološa koji hoće da vrbuje klinca. To sve gledaoci vide. Ja šta nisam video njegov tata mi je poslao. Moje mišljenje je da se zaleteo i da mu se previše svidela za kratko vreme, pa je povukla kočnicu - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić