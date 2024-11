Nisam znao da mogu da je povredim: Gastoz se pokajao jer nije naveo Anđelu na anketi najosećajnijih, priznao šta uči od nje! (VIDEO)

Njene suze mu nisu lako pale!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najosećajnije osobe. Treće mesto zauzela je Anđela Đuričić, a reč da komentariše dobila Miljana Kulić.

- Totalno sam razočarana, iskreno da kažem. Ne slažem se, Anđela je najosećanija i to je dolazala u mnogim situacijama. Za mene je ovo razočarenje jer nije na prvom ili drugom mestu - rekla je Miljana.

- Ja je nisam naveo i jako mi je krivo što je ona to loše prihvatila. Nemam potrebu da navedem jer pokazujem jedno drugom koliko smo osećajni. Više neću da se zaj*bem. Anđela prema meni jeste, ne mogu da kažem da je prema svima. Od njega mogu samo da naučim neke stvari ovde, kako treba da se ophodnim prema drugim ljudima. Žao mi je što sam je povredio i što sam video suze, nisam znao da mogu da je povredim za to. Meni je ovde sve svedeno na tebe. Ja to razumem i poštovaću. Noć i dan pre toga sam ti rekao nešto lepo i krivo mi je što si pustila suzu jer ja to smatram porazom. Rešili smo, nismo mali - govorio je Gastoz.

- Hvala što su glasali, meni je neprijatno kad sam na dobrim anketama i ne znam šta da kažem. Zadovljna sam. Mislim da su me glasali jer su videli moje bolje ponašanje prema Gastozu. Svakako hvala - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić