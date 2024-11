Gastoz pokupio titulu najosećajnijeg takmičara Elite: Anđela ga nahvalila, on šokirao priznanjem! (VIDEO)

Prija mu ova titula!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najosećanije, a prvo mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz. Reč da prokomentariše dobila je Anđela Đuričić.

- Ja sam njega navela na prvo mesto i jako mi je drago. Imala sam toliko situacija da navedem ali sam imala bag jer me nije naveo. Mi i kad nismo bili u dobrim odnosima pričala sam da je satkan od osećanja i brine o svima- On pazi svakog da ne povredi i uvredi i ne zna nikad da kaže ne, što mu ja i zameram. Ne volim što je toliko otvoren prema svima, pa se onda razočarao. On je prepun osećanja za sve koji zaslužuju i ne zaslužuju i to mu zameram često - govorila je Anđela.

- Jeste, nema šta. Meni je bio na prvom mestu jer mi je najbliži ovde i najviše osećanja je pokazao - dodala je Keti.

- Kad je pozitivna anketa ja uvek sebe vidim tu. Ovo je titula koja mi je lepo legla i prvi put kažem da to prija. S druge strane na ovom mestu ne treba biti takav. Ja imam 32 godine i to ne mogu da promenim. Složio bih se sa Anđelom, ali ne mogu da se filtriram jer me nije dobro zagrizao rijaliti i nisam dobio đavolski rep. Mirdžija sam, nisam ovakav - rekao je Gastoz.

- Slažem se s izboorom naših gledalaca. Gde je prepoznatljivost Ene koja je smrto zaljubljena? - pitao je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić