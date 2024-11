Ivan Marinkvić na udaru: Pokupio većinu glasova zbog odnosa prema deci, Gastoz šokirao prozivkom Lepog Miće! (VIDEO)

Nemaju dlake na jeziku!

U toku je glasanje za najnepažljivbijeg takmičara u "Eliti". Ovonedeljni vođa Miljana Kulić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Imali smo ozbiljnih nedelju dana u ovoj kući i mogu da kažem da je to Aleksandra Nikolić. U svojoj nepažnji i pokušaju da izvede zadatak u tome je zgubila sebi dragu osobu, a to je Sandra. Drugo mesto je Keti u odnosu sa tuš kabinom i kamerom. Treća najnepažljivija osoba u ovoj Beloj kući je svakako Lepi Mića. Moji razlozi su jer remeti program kad su stvarno bitne teme, on ne može da se suzdrži da ne progovori. On ako ne kaže svoje mišljenje najglasnije što može, mi tad izgubimo svoje mišlje jer je njegovo toliko glasno iznešeno da se moj pas Lilica uplaši kod kuće ako moj brat gleda - govorio je Gastoz.

Nakon njega glasala je Ivanija Bajić.

- Na prvo mesto bih stavila Mateu, jer je izjavila morbidne reči za Miljanu. Zbog slične izjave bih stavila Kordu, jer je rekao da će da ošiša Anu na ćelavo. Ne razmišlja kako se oseća Anina porodica, to je bolesno - govorila je ona.

- Ti se spusti na zemlju, j*bala si se sa starcem - odbrusio je Korda.

- Treće mesto Ivan Marinković jer je nepažljiv prema svpjoj deci i majkama svoje dece. Priča svašta za Miljanu i Gocu, treba da ima obzira prema njima. On pljuje svoju decu na televiziji i govori da mu je sin razmažen - dodala je Ivanija.

Posle nje glasala je Slađa Poršelina Lazić.

- Prema meni niko nije nepažljiv nešto posebno, osim kad me vređaju i diraju mi porodicu jer nema potrebe da mi pominjete mamu, tata i dedu. Prvo mesto je Ivan Marinković Buđola, on mene psihički maltretira. On ne vređa mene jer zna da sam blindirana, nego krene da vređa moju majku i oca. Terza drugo mesto, nepažljiv je bio prema Milici. Dača je prema meni bio nepažljiv, a smatram da ja njemu nisam ništa ovde uradila - govorila je Slađa.

Autor: A. Nikolić