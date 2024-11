Sve izašlo na videlo!

Prethodne noći, voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem".

Čim je Milan ušao u kuću, došlo je do sukoba između Miljane Kulić i Aneli Ahmić u koji se umešala i Milena Kačavenda. Naime, Ena Čolić smatara da Kačavenda kupuje mir sa Miljanom, te su u to umešala Aneli i nazvala sada već svoju bivšu prijateljicu poltronom.

Kačavenda je nakon toga ustala i totalno raskinkala Aneli, te je tom prilikom i otkrila da je Aneli bacila oko na Stefana Karića.

Stefan Karić je nakon toga otkrio da mu smeta ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza i da zbog toga želi da prekine druženje sa Kačavendinim klanom. Nakon toga je Gastoz ustao i otkrio da zamera Kariću što je to uradio ispred svih ljudi. On je takođe zamerio Kariću jer je u lošem kontekstu komentarisao Keti Samardžić koja je uplovila u emotivni odnos sa Acom Anđelićem, a za koju smatraju da ima emocije prema Gastozu što je on poricao.

Anđeli Đuričić je smetalo što Gastoz brani Keti, te je ustala i rekla pred svima šta mislio o njihovom druženju.

Nakon toga Miljana je morala da odabere svoje potrčke, te se poigrala sa mnogim takmičarima, ali je na kraju izabrala Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić.

Nakon toga je Miljana odabrala svoju omiljenu osobu i na taj način zeznula svog priajtelja Gastoza jer je za omiljenu uzela Anđelu Đuričić.

Usledio je Pretres nedelje te je na samom početku tema o sukobu Ivana Marinkovića i Luke Vujovića. Luka je tom prilikom otkrio da smatra da je Jelena Ilić razlog njihovog sukoba, i da su zbog nje krenule peckalice kod njih dvojice.

Jelena i Luka su nakon toga izneli sve na čistac te su se takmičili ko je koga prvo krenuo da muva.

Ivan Marinković je nakon toga priznao da smatra da je Luka bacio oko na Jelenu, te su jedan drugom izneli niz uvreda i optužbi.

Marko Đedović je ustao nakon toga i prokomentarisao Jovana Pejića Peju i njegovo trenutno ponašanje u Beloj kući.

- Ja sam spolja pratio njihov odnos i komunicirao sa ljudima koji Peju najbolje znaju. Mišljenje mi se nije promenilo, samo sam dao priliku da vidim da li to tripujem. Malopre sam slušao kako se natežu oko nekih stvari. Na samom početku odnosa jasno sam video, a i poslao mi je Peja, nije krenulo direktno ali priče da ona nije za njega. Baki mu nabacuje druge ribe, Ivan potkopava tu vezu od samog starta. Čuće on od svojih najbližih mišljenje o tim ljudima sa kojima provodi vreme. On je postao deda, ima mrtvu energiju. Vrlo je jasno kad krene o nekome ovde da se priča jasna je namera da se ugase. Baki se istripovao da mu je tata, pa mu priča šta mu treba i šta ne - govorio je Marko.

Baki je nakon toga ustao i demantovao da usmerava Peju u rijalitiju, a onda su takmičari Peji dali savet, koji je nakon toga ustao i otkrio da niko ne može da utiče na njegovo druženje sa Bakijem.

Ena je nakon toga ustala i torla da je čula da Baki nabacuje Peji druge ukućanke.

- Čula sam da mu nabacuju nove devojke, moju šolju su poklonili slučajno jednoj od novih učesnica, Saški, ali ona mi je odmah vratila. Iznervirala sam se, jer šta ima Peja da nekoj poklanja šolju, a meni nije poklonio? Baki je rekao Peji imam devojku za tebe, Slađu - rekla je Ena te je Karić ustao i dao savet Eni i Peji da se opuste i uživaju.

Ukućani su nakon toga glasali da li Ena i Peja treba da budu zajedno, te je on poljubio Enu kada su ih takmičari podržali.

Usledilo je suočavanje Aneli i Slađe Poršeline nakon prekida prijateljstva, a u sukob su se umešali Miljan ali i Uroš stanić koji je sve vreme provocirao .

Ena Čolić je za vreme sukoba Aneli i Slađe prišla Peji i priznala mu koliko je zaljubljena u njega.

Đole Kralj je nakon toga pokazao zube Aneli i otkrio šta je ona tražila od njega da uradi za Stefana KArića.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najosećajnije osobe. Treće mesto zauzela je Anđela Đuričić, na šta je Gastoz dao svoj komentar:

- Ja je nisam naveo i jako mi je krivo što je ona to loše prihvatila. Nemam potrebu da navedem jer pokazujem jedno drugom koliko smo osećajni. Više neću da se zaj*bem. Anđela prema meni jeste, ne mogu da kažem da je prema svima. Od njega mogu samo da naučim neke stvari ovde, kako treba da se ophodnim prema drugim ljudima. Žao mi je što sam je povredio i što sam video suze, nisam znao da mogu da je povredim za to. Meni je ovde sve svedeno na tebe. Ja to razumem i poštovaću. Noć i dan pre toga sam ti rekao nešto lepo i krivo mi je što si pustila suzu jer ja to smatram porazom. Rešili smo, nismo mali - govorio je Gastoz.

Drugo mesto na anketi je osvojila Aneli koja nije krila sreću zbog lepih komentara.

Prvo mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz, a ANđela je ustala da prokomentariše:

- Ja sam njega navela na prvo mesto i jako mi je drago. Imala sam toliko situacija da navedem ali sam imala bag jer me nije naveo. Mi i kad nismo bili u dobrim odnosima pričala sam da je satkan od osećanja i brine o svima- On pazi svakog da ne povredi i uvredi i ne zna nikad da kaže ne, što mu ja i zameram. Ne volim što je toliko otvoren prema svima, pa se onda razočarao. On je prepun osećanja za sve koji zaslužuju i ne zaslužuju i to mu zameram često - govorila je Anđela.

Ivan Marinković je promenio sve boje kada je saznao da je osvojio treće mesto kao najneiskrenija osoba.

Bora Terzić Terza je zauzeo drugo mesto na anketi za najneiskrenijeg.

- Ispao sam neiskren prema Milici. Nikog nisam pitao da mi ubace neku informaciju od novih učesnika. Svestan sam ja šta je napolju i ne pitam ništa. Znam ja kako stoje stvari. Što se tiče Sofije i mene tu sam iskren do koske, ustao sam posle tri nedelje i rekao iskreno svoje emocije - poručio je Terza.

Prvo mesto na anketi za najneiskrenijeg osvojila je Sofija Janićijević koja je sve vreme držala oborenu glavu dok su je takmičari komentarisali.

Autor: N.B.