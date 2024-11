Stali iza svojih emocija: Aleksandra priznala emocije prema Ivanu, pa zaratila sa celom kućom! Luka u šoku zbog izdaje (VIDEO)

Ipak potvrdili svoje emocije!

U toku je ''Igra istine'', reč je dobio Uroš Stanić koji je postavio pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, objasni mi šta ti i Aleksandra pričate u izolaciji tri sata? - upitao je Uroš.

- Pričali smo o našem odnosu i o mom odnosu sa Jelenom. Jelena je meni rekla da ne smem da pričam sa Aleksandrom i da budem li progovorio reč sa Aleksandrom da smo nas dvoje završili. Ja sam na to rekao okej. Osetio sam potrebu da razgovaramo Aleks i ja - rekao je Ivan.

- Šta si ti pitao Aleksandru? - upitao je Mića.

- Čuo sam da je rekla da se pomirimo Jelena i ja i to sam hteo da vidim. Aleks je mene danas u izolaciji pitao da li će odnosom sa mnom da dobije ili ne dobije - rekao je Ivan.

- Ja sam čula da ovde ako si tema onda gubim pravo da komentarišem - rekla je Aleksandra.

- Ja sam joj rekao da je pametnije da se povuče, a posle sam joj rekao da nema nazad - rekao je Ivan.

- Molim te Aleksandra ako sebe stavljaš u svoj odnos sa Ivanom, nemam komentar - rekla je Ena.

- Ja sam izabrala da idem srcem - rekla je Aleksandra.

- Ja sam rekao da moj i Jelenin odnos na kraju mora da se definiše i da mora nekako da prestane. Tim razgovorom koji sam ja obavio sa Alekasndrom, znao sam da će ovo izazvati u Jeleni - rekao je Ivan.

- Ako je ona ljubomorna na Aleksandru ona tebe voli - rekao je Mića.

- Sve i da me voli, meni njeno priznanje ništa ne znači. Ispada da ja ovo sve radim da bi ona meni rekla da me voli, to nema veze s vezom - rekao je Ivan.

- Ti si meni jasan, nije mi jasna Aleksandra - rekao je Mića.

- Što? - upitala je Aleksandra.

- Šta će tebi Ivan Marinković? - upitao je Ivan.

- Šta vas briga? - upitala je Aleksandra.

- Ona više nije Lukina drugarica - rekao je Terza.

- Neka nisam, ja sam tu za njega ginula - rekla je Aleksandra.

- Ako se zaljubljenost desila pre diskvalifikacije onda podržavam - rekla je Milena.

- Ja odavno ne vodim društveni život, ja sam isključivo sa detetom. Ja sam osoba koja ne pije kafu sa nekim da bih pila. Pre ću ostati sama, ja se osećam sama. Ja sam u Luki videla lika kojeg kao da poznajem 20 godina, doživela sam te kao nekog prijatelja. Ti si meni jako drag, ti imaš pravo da se ljutiš, ali ja sam tebi drug i uvek ću biti - rekla je Aleksandra.

- Sutra da se udaš za Ivana da li ćeš zvati Luku na svadbu? - upitao je Mića.

- Možda me bude zvao on - rekla je Aleksandra.

- Ko se igra sa vatrom, taj se i opeče - rekla je Branka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.