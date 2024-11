Obezbeđenje ih opkolilo: Haos Ivana i Jelene ne prestaje, pljušte brutalne uvrede (VIDEO)

Imanje na nogama!

Ivan Marinković i Jelena celo jutro vode brutalni rat, a obezbeđenje ih je opkolilo, te pljušte brutalne uvrede.

- Sada je najveći problem što hrani ego, pa je poenta to što mu Jelena ne da da bude u vezi - rekla je Jelena.

- Ti si bila zauzeta, pa si se smuvala. Niti sam se smuvao, niti ću da se smuvam - rekao je Ivan.

- Da li si ti njoj zabranio da komunicira sa njenim drugom Markom Đedovićem - pitala je Milica.

- Ne, ti si komunicirala i komuniciraš - rekao je Ivan.

- Da, ja nisam komunicirala sa njim zbog njega - rekla je Jelena.

- Moj cilj je bio da razgovaramo ti i ja iskreno, ali ti nikada nisi bili iskrena - rekao je Marinković.

- Ma on je iskompleksiran sam po sebi...Što je on oženio ku*vetinu - rekla je Jelena.

- Ja sam hteo ono što sam ti rekao dan pred ulazak, nakon toga si uradila nešto što mi nisi rekla, da budeš s nekim drugim ovde, pa si počela da me dr*aš. Za stolom ovim je*enim sam sebe ponižavao tako što su mi pričali da imam emocije, dok je ona bila suzdržana, a pričala: "Očima ne mogu da ga gledam, smara me, progoni me...", a na sve to me vređa. Za sve to vreme tražim razgovor, ne, nisi htela, jer si htela da ispadneš gornja, a ja je*eno donji - rekao je Ivan.

- Zaljubio se još na sistematskom, a to je uradio da bih ja bila ljubomorna i da bi nahranio ego i pričao da sam ja ljubomorna - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić