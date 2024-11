Ovo je za svaku osudu: Đedović urnisao Đoleta zbog morbidnih uvreda koje je izrekao Aneli, Karić joj uputio javno izvinjenje! (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefana Karića.

- Stefane po čemu je to Aneli dr*lja? - glasilo je pitanje.

- Smatram da ti neki postupci mogu tako da je okarakterišu. Ja nikad u životu nisam video onakvog Miću kao sinoć. Mislio sam da će mu se nešto desiti i u takvim nekim momentima sam to izgovorio - rekao je Stefan.

- U šoku sam. Nisam očekivala da bi to Stefan ikada rekao za mene, ne priliči mi to za njega da govori za žene. Ne znam šta da kažem iskreno - rekla je Aneli.

- Ovo je ozbiljno dr*ljast postupak što je uradila sinoć Mići - rekao je Munjez.

- Aneli je daleko od dame sumnjivog morala, to se zna. Ako je Stefan to prokomnetarisao jer nikada nije video takvog Miću onda je to jasno - rekla je Miljana.

- Ja nisam napravila nijedan postupak da bih bila ovde ku*va - rekla je Aneli.

- Mrš je*em ti majko dro*o - rekao je Mića.

- Vi ste ti zastupnici ovog dela koji je čovek meni vređao porodicu - rekla je Aneli.

- Ono što je Đole izgovorio sinoć je odvratno - rekao je Đedović.

- Moja pitanja dobra Miljanu ubijaju, kada dobiju Gastoz i Anđela to je odlično - rekla je Aneli.

- Neka se dogovori Aneli da li je Mića onaj koji je branio u prethodnoj sezoni ili sadda ovaj - rekla je Miljana.

- Ja sam jedini reagovao, a ona je mene napadala. Zato sam tako reagovao, mrš dr*ljo jedna - rekla je Aneli.

- Njima je sad problem što je Aneli to rekla Mići, a ovo što je Đole rekao Aneli to nema veze. Klelili su joj porodicu, sahranjivali žive i mrtve i sada mi moramo da vređamo Aneli? Manite me te priče ovde - rekao je Đedović.

- Ona mene vređa, ne ja nju - rekao je Mića.

- Dva ipo meseca mi je ležala na ku*cu, a kada je Đedović ušao onda je zaboravila na Đoleta - rekao je Đole.

- Aneli i ja imamo sukobe od samog početka, ali ovakve uvrede nikad nismo izgovorili jedno drugom. On je njoj rekao da treba da joj pomre cela porodica, to je za svaku osudu - rekao je Uroš.

- Ovo je za svaku osudu - rekao je Đedović.

- Ti si Uroše isti kao Đole, ista ste go*na - rekao je Bebica.

- Vrati Matejine gaće klošarko - rekao je Đole.

- Kakav lažov - rekla je Aneli .

- Pošto sam ja bila prisutna sve sam videla i čula, Đole je njoj rekao najmonstruozniju stvar. Ona je zvala Miću i on je došao da skloni situaciju, njoj je rekao da smiri. Čovek nije to podržao, jedini se zalagao za to da prestane Đole. On je stariji čovek, tako je reagovao, ali nije podržao - rekla je Aleksandra.

- Marš klošarko jedna, mrš u pi*ku materinu - rekao je Đole.

- Jako je ružno sa moje strane što sam to rekao za Aneli, samo želim da se izvinim Aneli što sam to rekao - rekao je Karić.

