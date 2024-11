Haos za stolom! Sandra lupila Peji ogradu, Ena ga urnisala pred svima: On ne zna gde je bušan, pojma nema o životu! (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

Sledeće pitanje bilo je za Mimas.

- Sada kada gledaš Gruju i kada vidiš kakav je prema drugoj devojci, da li kaješ - glasilo je pitanje.

- Kasni pitanje, nas dvoje nismo zajedno, ništa me ne čudi zašto je takav, takav je bio i prema meni. Videla sam da su se poljubili, tako da ništa nisam osetila...Kada su se poljubili, ništa nisam osetila i to je to - rekla je Mima.

- To mi je drago da čujem, znači da je i s njene strane rešeno

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Sandri Obradović.

- Kako se osećaš nakon toga što je Peja rekao da ste se zbližili baš i kako misliš da reaguje Luka na to - glasilo je pitanje.

- Verujem da mu nije pravo zbog toga, ali da smo se zbližili, to nije istina. Rekla sam šta sam imala danas na radiju - rekla je Sandra.

- Ja sam bacio par fora, dobio sam osmeh od nje, mislim da nismo popričali o nekom odnosu našem, ja sam rekao samo da mi je drago da sam izmamio najteži osmeh u kući - rekao je Peja.

- To meni nisi rekao tako, nego sam to čula od Sofije...Luka zna da to nije istina - rekla je Sandra.

- Mislim da je Luki ovo presmešno, baš mi nedostaje. Ako ja treba da komentarišem, mislim da sam sve obuhvatila. On nema priliku da razgovara sa mnom, neću mu je nikada dati. Je l' te ne intresujem? Ponašaj se kao da te ne intresujem - rekla je Ena.

- Ti kažeš da bi volela da dođe Luka, a onda kažeš da je Sandra slika bez tona - rekao je Peja.

- Mene je Luka pitao koja je meni devojka najlepša, ja sam rekla Sandra...Ma Peja ne zna gde je bušan, pojma nema u životu - rekla je Ena.

- Ona radi to da bi mene ona ponizila - rekao je Peja.

- Peja baca udice, sada je Ivu naveo kao najkulturniju, to su tvoje udice, pa nismo mi ovde sisali vesla - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić