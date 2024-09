Haos za crnim stolom: Jelena raskrinkala Kuliće, otkrila da je Miljana prokockala Ivanove pare (VIDEO)

Ori se Bela kuća!

Sledeće pitanje pročitano je za Miljanu Kulić i Ivana Marinkovića.

- Da li ste imali letos seks kada je Miljana živela kod tebe - glasilo je pitanje.

- Ne, više puta smo pričali o tome. Miljana je spavala u gostinjskoj sobi, ja sam spavao u dnevnoj sobi. Miljana je majka mog deteta, ja sam spavao u Nišu pet dana. Hteo sam da pomerim gostovanje da bi išli zajedno na more - rekao je Ivan.

- Ne Milane, oni njemu duguju pare - rekla je Jelena.

- Moraš i ti meni da vratiš 200 evra koje sam ti dao u sredu - urlao je Ivan.

- Marija je pitala kada će da se radi na drugom detetu, a on meni za to vreme pisao da je on u nekoj vezi sa devjokom, a Miljana u apartmanu sa Zolom...Rekao je da nema para da uđe u rijaliti jer nema para, kukao je da mu Kulići ne vraćaju novac - rekla je Jelena.

- Ivana ne gledam na taj način, nismo imali ni priču, apsolutno nismo imali s**s. Ne, nismo se ni zezali - rekla je Miljana.

- Bukvalno ceo dan je bila na vezi sa Zolom...Pošto si ostala bez dinara, ja sam ti pozajmio zadnjih 200 evra, zamolio bih te da ih vratiš - rekao je Ivan.

- Ja ne znam šta je sa ovom vešticom i oštrokonđom, neka ostane trudna i neka priča o svojoj deci. Niko meni ne treba da pravi drugo dete, pogotovo ne Ivan, nemam ništa sa njim niti me intresuje u tom smislu, tako da ne znam šta ova ženturača priča. Evo čujemo da je i Munja j**ao, klasična folirantkinja - rekla je Miljana.

- Ja imam informaciju, iako tada nisam sa ovim ološem komunicirala. Pisalo se da je Ivan udario Miljanu, pa da su se štitili da to ne dođe do Marije. Rečeno je da Marija Kulić insistira da njih dvoje dobiju drugo dete, a što bi to pominjala žena, ako oni nisu imali s**s? Ivan je poznat kao neko s jakim želucem, on može iako Miksi mokri i u gaće - rekla je Jelena.

- Meni je Jelena rekla da je čula pouzdano da si prokockala njegove pare i da je Ivan kačio stori da neće da uđe u rijaliti - rekao je Rajačić.

- Ja sam pozajmio pare za ulazak i za Željkov rođendan sam pozajmio dva soma i to ću da vratim... - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić