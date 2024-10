Spavaću s kim hoću: Peja odbrusio Eni, Miljana je srčano brani, zapenila na ukućane zbog Čolićeve (VIDEO)

Ori se bela kuća, svi na nogama.

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' koju vodi Milan Milošević. U ovom klipu prikazano je kako Ana Spasojević i Jovan Pejić Peja ogovaraju Enu Čolić.

- Čula si šta kaže tvoja simpatija - rekao je voditelj. - Očekivano. Očekujem ja od njega svašta, Svi koji su protiv mene njemu pune glavu. Ne želim da ga dovodim u red, mislim da je on u redu, samo nismo nas dvoje u redu zajedno - rekla je Ena.- Jel ti bude žao kad ovo čuješ - upitao je voditelj.- Prežao mi je. Ne mogu da mu priđem, da pričam sa njim - rekla je Ena.- Ti gledaš s kim ja spavam u krevetu, šta ja radim, ja ću da spavam s kim ja hoću. Ne spavam sa zauzetim devojkama. Ona nije spavala, ali se ljubila. Kad sam ja ovde prema tebi ispao loš. Kada sam joj rekao sutra ćemo da pričamo, ona se poljubila sa Munjom. Nema tu priče - rekao je Peja.

- Imamo ovde još osam meseci. Videće on kako stvari stoje - rekla je Ena.

- Peje nigde nije bilo dok nije uplovio sa Enom u odnos. To je istina, tada je počeo da ide na intervjue, da dobija pitanja. Ona je njemu posvetila mnogo vremena i pažnje, ali on to uopšte ne zna da poštuje. Nikada nije bila prihvaćena sa njegove strane kao njegova devojka. - rekla je Miljana.- Gurnuli bi ste žabu samo da ja ne budem pored njega. Neću nikada odustati od ovog dečka, nikada - rekla je Ena.

