Uočila promene: Kačavenda uubeđena da Sofija više voli Terzu, nego on nju! Otkrila koji problem ima takmičar Elite (VIDEO)

Sve videla!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Ivana Marinkovića:

- Da li si svestan kako te Aleks gleda?

- Nisam svestan, ali imam svoje viđenje kako me gleda. Mislim da me gleda pohotno, zavodljivo, nikada nisam imao devojku sa plavim očima - rekao je Ivan.

Usledilo je pitanje za Terzu:

- Kako komentarišeš to što je Kuma rekla da Sofija tebe više voli,a da se ti sada kaješ?

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, Sa sofijom mi je esktra. Moja prošla veza je gotova i ja sam predan joj - rekao je Terza.

- Ja jesam to prokomentarisala, htela sam to da kažem Terzi, ja sada vidim drugačije. Meni se u njegovim odgovorima mnogo toga nije dopalo, ali uverena sam da imam stresove koje podsvesno trpi. Ne mislim da je voli, a sa Milicom se to videlo. Kod Sofije sam videla koliko pazi na sve. Kada je dobio puitanje da li mu je žao što je izgubio Milicu iz stopa je rekao da, a kada je video njenu rekaciju, odmah je promenio. - rekla je Milena.

- Drago mi je da čujem ovo od Milene, ali ja osećam zaljubljenost od njega. Ja od njega osećam emociju, ali poslednjih dva dana vidim promenu kodn njega prema meni, a treba da pričamo - rekla je Sofija.

- Vidi se da tu ima nešto, sad samo treba da reše nesuglasice - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.