Moli za oprost: Mimas vapi za pomirenjem sa Grujom, on je ohladio! (VIDEO)

Ništa od pomirenja?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević koji je postavio naredno pitanje za Sandru Obradović.

- Sandra zašto te je toliko povredilo što te Luka nije naveo za jednu od najosećajnijih? - glasilo je pitanje.

- Naravno da me je povredilo, ako je neko ovde pokazao da ima osećaja za njega to sam bila ja. Totalno je bilo apsurdno da me izuzme iz tog navođenja - rekla je Sandra.

- Ja sam spominjao osobe koje smatram da su ovako osećajne - rekao je Luka.

- Da li je realno da sediš na garnituri naspram Sofije i non stop buljiš u nju, a ovamo kažeš da ti se devojka ne sviđa? - glasilo je pitanje.

- Ne buljim, možda je slučajno bilo - rekao je Đorđe.

- Da je Gruja uradio tebi ono što si ti njemu da li bi ti prešla prevare njemu? - glasilo je pitanje.

- Ja ne bih nikad prešla preko prevare, on zna itekako da sam ja iskrena prema njemu. On ako je spreman da mi oprosti, ja bih bila sa njim - rekla je Mimas.

- Ja sam njoj kao čoveku oprostio - rekao je Gruja.

