Ena Čolić razvezala jezik: Ivanija udarila na njeno majčinstvo, kako bi oprala svoju vrelu akciju sa oženjenim čovekom! (VIDEO)

Pljušte teške reči!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide Ena Čolić pljuje Ivaniju Bajić.

- Devojka je komentarisala da je sramota što sam postala majka sa 18 godina, a šta si ti radila sa 18 godina? Ne može devojka koja je imala s*ksualne odnose sa čovekom koji je stariji od nje 100 godina. Ja sam majka predivnog deteta, a ona mi komentariše da je to sramota - govorila je Ena.

- Prva je počela s tom pričom, a ja sam rekla da mogu misliti šta je radila s manje godina, ako je sa 18 rodila dete - dodala je Ivanija.

- Ja sam se odlučila da nikad ne abortiram. Ja nikome nisam ovde moralisala - nastavila je Čolićeva.

- Ja ne pravdam svoje postupke. Prvo si se udala i napravila dete, pa tek onda krenula - dodala je Ivanija.

- Ja sam se nadala da je za ceo život, ali nije. Mi smo sad u super odnosima. Dete mi je pravljeno jer sam imala stipendiju da studiram u Milanu i on mi je namerno pravio dete. Ja sam imala stav da nikad ne bih abortirala. Ne znam sa koliko te je mama dobila, ali trebala je da bude zrela žena da te lepo vaspita i da ne postaneš j*baljka u rijalitiju. To što je on tebi na stomak isv*šavao ne znači da se moralija. H*ftašp se svaki, dan ali ne rodiš, a ako rodiš si k*rva. Tešla si k*rva. Ne mogu da se nadglašavam sa ovom pištalicom. Sa 16 godina sam ušla u vezu sa prvim dečkom, sa 18 godina sam rodila sam sina i sa ocem njegovim sam u super odnosima, kao i njegovom ženom. Hvala Bogu nije mi se desilo da sam opet zatrudnela. Nemam ništa od tvog mišljenja, totalno si mi nebitna kao što si i bila ovde do sad - govorila je Ena Čolić.

- Bolje da bude nebitna nego bitna kao ti - poručila je Ivanija.

- Ti njeno majčinstvo upoređuješ sa njenom greškom, da li si realna? - umešala se Sofija.

- Majčinstvo nije greška, rodiš ga sa koliko hoćeš godina - odbrusio je Đedović.

- Ona je mene non stop ponižavala i ja sam joj rekla da je sa 18 godina pravila dete, pa neka pogleda prvo sebe, pa tek onda druge - vikala je Ivanija.

- Šta je nemoralno što je rodila dete sa 18 godina? - pitao je Đedović.

- Za mene nije normalno da sa 18 godina praviš dete, previše je rano. Ne kažem da je normalno što sam sa 18 godina bila sa oženjenim. Moj postupak je nenormalan i nemoralan,. Poenta je da je ona meni prebacivala da sam imala s*ks na tepihu, što nije istina. Ja sam njoj rekla da je pravila dete sa 17 godina, ako je njoj nenormalno moje, meni ne nenormalno praviti dete sa toliko godina. Ne može da mi morališe kad nema ni ona normalne postupke - objašnjavala je Ivanija.

Autor: A. Nikolić