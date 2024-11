Aneli roni gorke suze! Priznala da uopšte ne oseća dobro, pa se dirljivim rečima obratila Janjušu: Hvala mu...! (VIDEO)

Priznala da nije dobro!

Na narednom video prilogu prikazan je razgovor Milene Kačavenda i Đoleta kralja koji najstrašnije pljuju Aneli Ahmić. Aneli je priznala da uopšte nije dobro i da se više ne pronalazi u rijalitiju.

- Aneli često si tema - rekla je Ivana.

- Jesam i ne zanima me iskreno. Ja se ne pronalazim više ovde i možda me to pravi lošom, više me ne zanima ko će šta reći - rekla je Aneli.

- Aneli, pa šta ti je? - upitala je Ivana.

- Ne mogu se pronaći, fali mi spoljni svet. Mislim da moja sestra i mama vide da nisam dobro, a ništa ne rade po tom pitanju - rekla je Aneli.

- Ja trenutno molim moje sestre da ne glasaju za mene, hoću ovde da sedim kao Mensur šest meseci da me niko ne diže. Želim da se obratim mojim sestrama - rekla je Miljana.

- Svi ovde imamo oscilacije u našem ponašanju, mislim da je Aneli došlo iz dupeta u glavu i da se sa svim svojim prijateljima posvađala. Ti nemaš ovde sa kim da popričaš, da se nasmeješ jer si se sa svima posvađala - rekao je Karić.

- Danas je pala u depresiju zato što su Anđela i Gastoz dobili poklone, to tebe boli. Ona je meni danas rekla idi trči kod Anđele da vidiš poklone, a ja sam rekla da nisi očekivala da će Anđela ući u rijaliti - rekla je Slađa.

- Ja ne mislim da sam ikakav razlog za njenu depresiju, nek se izjasni devojka - rekao je Mateja.

- Kako je moguće da te boli uvo za nju odjednom? - upitala je Ivana.

- Pa vratio sam se ovde zauzet, dajte molim vas Aneli i ja smo bili dva dana zajedno - rekao je Mateja.

- Nju je najviše povredilo što se posvađala sa Lepim Mićom - rekao je Terza.

- Ne mogu ljudi, nisam dobro. Iskreno mi fali spoljni svet, fali mi moja majka, fali mi sve. Ne znam zašto me povezuju s nekim ljudima, osećam se prazno i kao da ću da poludim. Osećam se prazno, fali mi moja porodica i nisam dobro. Ja nisam u stanju da budem sa nekim u odnosu jer ja nikome ovakva ne trebam. Moj jedini cilj je što se ne pronalazim - rekla je Aneli.

- Jel ti fali Janjuš? - upitala je Ivana.

- Ne - rekla je Aneli kroz osmeh.

- Jao, sve si sad rekla - rekla je Ivana.

- Moram da kažem da je meni Janjuš mnogo značio u ovoj kući, dok je bio pored mene bila sam zaštićena i voljena - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.