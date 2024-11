To je osmeh tinejdžerke: Ivan otkrio da je očaran Aleksandrinim zavodljivim pogledom, pa priznao da vidi u njoj više od prijatelja! (VIDEO)

Sve više zagrejan!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je prvo podigao Ivana Marinkovića, kako bi razgovarao o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić.

- Aleks ti je priznala da je bila na pripremi zadatka, koji je bio tvoj scenario u glavi - pitao je Darko.

- Njen osmeh mi je bio simptomatičan, to dosta govori. Bio sam odmah skeptičan i i obazriv, jer nemoguće da neko ima tek tako zavodnički osmeh. Naš odnos nije bio bajan i sjajan, zato sam bio obazriv i čekao taj njen prvi korak - odgovorio je Ivan.

- Da li možeš da mi kažeš u kom pravcu ide Aleksandrin odnos - pitao je Darko.

- Ona je namazana žena i ima iskustva, tako da sam i dalje obazriv. Moja osećanja su više nego prijateljska. Ima iskustvo u gledanju rijalitija, sama je rekla da je gledala, tako da ja skupljam informacije. Neke stvari se ne poklapaju, a ona pokušava da se opravda. Nije logično da je neko ko je razgovarao sa Markom i ko je pametan ne može sam da smisli kako da dođe do svog deteta. Negde sam 85 posto siguran da se samo sve ovo poklopilo i da će ona ostati pri tome da joj prija razgovor - rekao je Ivan.

- Da li je u pitanju kod tebe manjak samopouzdanja - pitao je Tanasijević.

- Moguće da je baš to, jer ja šesrt godina, a ni pre toga, nisam bio u toj situaciji. Nisam imao neuspehe kad sam se bavio devojkama, ali to sad nije situacija. Ne usuđujem se da pređem na sledeći korak. Proveo sam godine sa jednom osobom u tako ružnoj situaciji i možda mi malo nedostaje i taj osmeh. Hoću da primetim da li taj svoj osmeh ona ima i sa drugim muškarcem. To je osmeh tinejdžerke koju muva stariji muškarac, koji joj prodaje šarenu lažu i smuva je za pet dana. Ja se svakako ne takmičim za vezu, kad ih već ima mnogo - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković