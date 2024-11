Bolje da se blamira: Ivan indirektno priznao da je nezadovoljan Aleksandrinim ponašanjem, pa otkrio da je čvrsto odlučio da precrta Jelenu! (VIDEO)

Haos mu je u glavi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je i dalje razgovarao sa Ivanom Marinkovićem.

- Kad uzmeš u obzir Jelenino psihopatsko ponašanje, oni su se odjednom spojili. Možda ih je spojio ovaj prvi sneg, jer ona stvarno voli te neke stvari na snegu. Stvari očigledno nisu bile gotove među njima, pa su čekali neki svoj trenutak. To se ne poklapa, jer ako je to velika ljubav, šta su čekali? Niko me neće ubediti da je čekala, kako bi kupovala neki mir sa mnom - rekao je Ivan.

- Zbog čega ne odstupaš od tvrdnje da je Jelena opsednuta tobom - pitao je Darko.

- Mislim da je i bila opsednuta, vraćam neke filmove od ranije. Sve nenormalno ide s njom, mislim da nekako mora da bude u mojoj blizini. Stalno priča kako ja nju progonim - kazao je Ivan.

-Dakle, nećeš se odaljiti od Aleksandre - pitao je Tanasijević.

- Neka radi šta hoće, bolje da se blamira, nego da se posveti možda novoj vezi. Odlučio sam da nemam nikakav kontakt sa Jelenom i prvo što mi se lepo desilo je Aleksandra. Ako ona odluči nešto, neće me ugroziti - rekao je Marinković.

- Da li znaš da Aleksandra ima partnera - upitao je Darko.

- Da, rekla je da nije još vreme da priča o tome. Ne razmišljam o tome. Ona je jaka žena, ne može svako da je ima - kratko je rekao Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković