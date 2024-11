Od početka veze je htela da se nadmeće: Ivan progovorio o Jeleninom ponašanju zbog njega i Aleks, otkrio da li smatra da ga i dalje voli (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Novinar portala Pink.rs i voditelj "Elite", Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Ivanom Marinkovićem, ali ovog puta o ponašanju Jelene Marinković prema njemu i Aleksandri Nikolić.

- Kako objašnjavaš i komentarišeš Jelenino ponašanje prema tebi i njoj prethodnih dana - pitao je Darko.

- Kada god razmišljam o tim stvarima, moram da uzmem u obzir funkcionisanje u vezi i braku. Sada sam na ivici toga da mislim da ona ima neki psihički problem, mislim to sam gurao pod tepih, ali sam to i ranije mislio. To se manifestuje na to proganjanje, zloostavljanje i maltretiranje - rekao je Marinković.

- Jelena kada pokuša da opravda svoje postupke, ona kaže da je vi provocirate - rekao je Tanasijević.

- Za ovih četiri dana, komunikacije moje sa njom, moje su bile malo veće...Ovde sve može da se smatra provokacijom tog tipa. Vrlo histerično, bolesno i nenormalno ponašanje. Kako ja vidim Jelenino ponašanje?! Vidim kao, jedan učesnik mi je i rekao da će ona mene non-stop da progoni na taj način... - rekao je Marinković.

- Da li ove Jelenine ispade dovodiš u vezu sa njenim emocijama prema tebi - pitao je Darko.

- Neke stvari se uopšte ne uklapaju. Ne uklapa se situacija da neko ima emocije prema meni, u ovom slučaju Jelena, u prethodnom periodu priča da se ja progonim, da se oseća mračno, da joj se gadim, a da ima emocije, ne uklapa se...Definitivno sam siguran da to nije ljubomora, nego neki poremećaj. Jelena neće dalje od ovoga da ide - rekao je Ivan.

- Da li je validno Jelenino opravdanje kada kaže da će to da nastavi da radi jer si joj branio da se druži s drugim ljudima - pitao je Tanasijević.

- Branio joj nisam, zabranio ne...Ta njena reputacija je rep koji vučem. Više ne brinem, sada se sprdam i namerno joj prebacujem. Već je sebe dovoljno srozala i poklopila u svemu onome što je pričala. Zašto sam to radio? Radio sam iz neke navike koja je trajala godinama, a prvnstveno što sam dobio taj teret od starta "Elite" da ću da je diskvalifikujem - rekao je Ivan, a onda je otkrio zbog čega je tako da kada ona nema partnera, da ne može ni on:

- Jesto to bio neki inat (Matea), da vidim koji će biti njeni sledeći potezi. Vrlo sam bio pametan i obazriv, sa Brankom i Mateom, jedan proveden dan, hteo sam da vidim šta će ona da uradi. Jelena je neko ko je od početka naše veze hteo da se nadmeće sa mnom, tako da su njeni potezi koji su usledili bili pet puta katastrofalniji nego moji - rekao je Ivan.

- Rekao si da ti je uvek bilo nelagodno kada se njeno ime bude dovodilo u vezu s nekim muškracima, a sada te boli ona stvar, kako si rekao, šta se tačno promenilo - pitao je Darko.

- Mene je od tog trenutka blam moje reputacije i postojanja u mom kraju, kada god me neko pogleda kaže: "Vidi ga ovaj budala, žena mu se kar*la u rijalitiju". Normalno mi je bilo da sve što bude radila, i dalje sam tada osećao, sada više ne, sopstvenu slobodu. Ja nisam bio taj koji je smeo nešto da izgovori, jer bi to izazvalo katastrofu u našem razgovoru - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić