Šok detalji!

Jelena Marinković sedela je u Odabranima sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te mu je tom prilikom otvorila dušu o životu sa Ivanom Marinkovićem.

- Pričao je o tome da ćemo diskretno da radimo neke stvari, ulazi ovde i bum! Totalno drugi Ivan, onaj rijaliti Ivan, neće da priča sa mnom, legne i okrene leđa. Ono što su drugi videli, sve je to tako bilo. Mene je jedan sveštenik posavetovao i rekao: "Venčajte se, pa dođite po blagoslov za potomstvo", on je meni objasnio da ne može da nađe knjigu venčanih, da vidi da li su on i Goca i dalje venčani. Ja tebi ne mogu da objasnim šta je on sve radio i govorio. Pričao mi je da ako ne uđemo ovde, da nećemo imati od čega da živimo, da su sve pare nestale. Zamisli probudiš se pored muža i kaže ti: "Mi nemamo ni dinara, nemamo za hleb" - pričala je Jelena.

- Je l' moguće da toliko kocka - pitao je Bebica.

- Pa ti vidi. To je samo deo, veruj mi, muka mi je da se setim svega. Kada krenu da mi se vraćaju neke slike, kao da doživljavam nervni slom...Znaš kada bi mi dao da ovo ispričam bilo kome - zaplakala je Jelena i onda je nastavila:

- On je meni sto puta rekao da će da se ubije ako ga ostavim. Nisam ja zato bila s njim, ali znaš kada te neko uvuče, kao neki bubanj, samo se vrtiš. Znaš kad meni moja sestra dođe iz Amerike i pokušava da mi otvori oči i kaže: "Imaš muškarca koji te nije obezbedio za osnovne stvari, imaš muža koji ne može da ti plati frizera", nikada mi nije govorila da ga ostavim, ali je pokušavala da mi otvori oči. Ja sam mislila da je ona budala, je l' možeš da veruješ? - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić