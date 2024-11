Munjez uneo pometnju u njihov odnos: Teodora kroz suze uveravala Bebicu da ga je obavestila o afteru s Munjezom, on tvrdi da nije znao gde se nalazi: Skloni se od mene! (VIDEO)

Šok i neverica!

Teodora Delić uletela radio, kako bi demantovala da je slagala Nenada Macanovića Bebicu, kada je reč o odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Nenade, rekla sam ti da smo nakon jednog restorana, produžili dalje u drugi - kazala je Teodora.

- Nisi mi to rekla. Javno se izvinjavam sad Munjezu, jer sam govorio da on laže - rekao je Bebica.

- Majke mi, rekla sam ti gde sam bila, sada lažeš. Bebice, zašto mi sad ovo radiš? Đubre jedno! Rekla sam ti sve. Lažeš - kazala je Teodora.

- Nisi mi rekla - kazao je Bebica.

- Žao mi je jer sam prešla preko svega. Mama, pričaj slobodno šta je bilo sa Bebicom i kako je bilo. Razočarana sa u Munju, ne mogu da verujem da mi sve ovo radi, iskreno, Bebice, nisi bio dobra kuca, ali će se naći druga kuca - rekla je Teodora.

- Što se Teodore i mene tiče, to je to. Znam da nisam znao da je otišla dalje, na after - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.