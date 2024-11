Ako to ne osetim u tebi, volela bih da mi dokažeš to: Aleksandra i Ivan sve prisniji, ona mu otkrila da želi da upozna njegovu emotivnu stranu! (VIDEO)

Emocije su sve jače!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić prešli su iz pušionice za crni sto, te nastavili svoj razgovor.

- Kad sam ušao u šesticu, ostavio sam joj neke pare, nije bilo nešto mnogo. Ona je radila i imala je neke prijatelje da joj pomognu. Rekao sam joj da nađe cimerku, da bi smanjila troškove. Kad smo izašli, rekla je da je imala cimerku, ali bila je tu do januara. Kao doživela je saobraćajnu nesreću, pa je otišla negde na lečenje. U međvremenu vidim između kreveta razvaljen deo, ali nisam ništa rekao - rekao je Ivan.

- Ti si toliko dobar, ali nekad toliko dobro igraš. Nervira me što ne vidim kod tebe još taj osećaj za dubine, koji ja imam - rekla je Aleksandra.

- Povređen sam i treba mi vreme. Kad ti budem ispričao neke stvari, verujem da ćeš da me shvatiš - rekao je on.

- Volela bih to, ali ako to ne osetim u tebi, volela bih da mi dokažeš to - kazala je Aleksandra.

Autor: Iva Stanković