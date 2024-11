Ništa od pomirenja?!

Joca novinar, predstavnik RED portala, naredna pitanja postavio je Milani Šarac Mimas i Nikoli Grujiću Gruji.

- Posle svega onoga što se dešavalo, tolika ponižavanja, kuknjava, pa šta si ti sve pričala za njega, koje prljavštine, šta je na kraju presudno da pomisliš da bi trebala njemu da se vratiš - pitao je Joca.

- Sada sam postala svesna šta sam uradila, izgubila, pokajala sam se i klečala i molila za oprost. Stiglo me je sada sve, žao mi je što tri godine napolju, jeste u poslednje vreme da smo se udavili i ugušili. Napravila sam grešku, kajem se, želim da se borim za njega i njegovu ljubav - rekla je Mimas.

- Pričala si da je teški alkos, da te je uvukao u dugove, da je trošio tvoje pare, kako si uopšte došla do toga da se pomiriš s njim - pitao je Joca.

- Što se tiče dugova, on je sam izneo, to što se tiče alkohola, nije pio svaki dan, ali je pio. Ja sam na osnovu toga to tako rekla, to se tako protumačilo, naravno da nije alkoholičar - rekla je Mimas.

- Ja ako sam popio, to je bilo za vikend, svako sebi da oduška ja mislim. Što se dugova tiče, ja sam se izjasnio da imam taj neki dug, ona je spominjala neke cifre i furala se sa tim ciframa...Ja sam joj oprostio kao čoveku da mogu da provodim vreme s njom. Kada provodimo vreme zajedno, vratim se u lepo vreme koje smo provodili, ali mene to itekako koči ono što je uradila i to je barijera koju ne znam kako ću probiti - rekao je Gruja.

- Grujo, šta je značila poruka porodice u čestitki: "Ko sa robinjama spava, tom je kruna za badava" - pitao je Joca.

- To je moja sestra pametna i inteligentna, ljubim je puno. Ja sam to shvatio kao iako sam lav, da ako nešto napravim da može da mi spadne kruna - rekao je Gruja.

- Želim da se izvinim njegovoj sestri i kada sam rekla da njegova sestra nije ispoštovala - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs