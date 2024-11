Previše je temeljan: Peja priznao kako gleda na vezu sina i Ene Čolić pa otkrio koliko je ponosan na njega

U novom izdanju emisije Magazin In, voditeljka Sanja Marinković ugostila voditelje Jovanu Jeremić i Zorana Pejića Peju, doktorku Nadu Macuru, pevačica Vesnu Đogani i pevača Darka Lazića.

Na samom startu emisije, voditeljka je upitala goste šta je za njih sreća:

- Pare nikad ne mogu da kupe sreću, meni je kada sam bila mlada sreća bila stan, kuća, pun frižider, a kada sam to dobila, plašila sam se da će neko da mi obije stan, da ću sve da izgubim, sreća nije novac, ali novac može da olakša sreću - rekla je Vesna.

- Svi smo mi u želeli u mladosti da se kite zlatom, ja sam tada nosi svašta, nakit, prstenje, lanac, jer sam mislio da to mnogo više vredi, a danas sam svestan da se sreća nalazi u nama - dodao je Peja.

Jovana Jeremić je nakon toga otkrila šta je za nju sreća:

- Sreća je kada imaš kraj sebe nekoga ko te voli kako tebi odgovara, kada je ljubav tu, tu je i sreća i para puna vreća. Žene traže sigurnost, ali džabe sve ako nije tu da me zagrli kada mi treba.

Peja je nakon toga otkrio da li je ponosna na učešće svog sina Jovana u Eliti, i da li on liči na njega:

- Fizički da, ali u vezi ništa, on je previše temeljan, ja bih to za 15 minuta. Ja šaljem poklone i poruke kako njih dvoje (Peja i Ena) lepo izgledaju, a on sedi sa Bakijem - rekao je Peja pa je dodao:

- On je moj ponos i drago mi je što je on takav, on je ono što jeste.

Autor: N.B.