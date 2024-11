Učesnici Elite pokazali humanost na delu! Sakupili stvari i poklonili ih Boži Franiću, ali na NESVAKIDAŠNJI način - Snimak postao viralan (VIDEO)

Učesnici rijalitija "Elita", često umeju da vas zasmeju, nekada naljute, ali i da vas obraduju i pokažu koliko su zapravo humani.

S tim u vezi, nekoliko muškaraca u "Eliti 8", učesnika, rešilo je da obraduje Božu Franića, njihovog cimera. Naime, oni su došli na ideju da mu poklone garderobu, ali da to ne urade na klasičan način, tj. tako što će mu je samo dati, već da to ima posebnu čar i to su uradili na jedan nesvakidašnji način.

Naime, oni su svu garderobu prikupili i stavili u jedan od roze džakova i iscenirali kako su sa Božu stigle stvari, ali ne od njih, već od njegove podrške. Božo u prvi mah im nije poverovao, ali kada je video svoje ime na džaku, koje su oni dopisali, poverovao je da je od podrške, te se tako obradovao. Nakon toga, on je zajedno sa njima, s osmehom na licu otvarao i pokazivao im šta je dobio, a učesnici su bili ponosni što su uspeli nekoga da usreće.

Ovaj video snimak na društvenim mrežama otišao je viralno, te su ga preplavili pozitivni komentari, a ovo je samo još jedan dokaz da su učesnici "Elite" itekako humani, pokazujući to svakodnevno na delu. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić