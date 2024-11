Miljana o klin, Rajačić o ploču! Uroš dao sve od sebe da izdigne Terzu iz pepela, pa matirao Kulićevu pitanjem: Je l' gore ovo što je on uradio ili... (VIDEO)

Ne štedi je!

Uroš Rajačić dao je sve od sebe da izdigne Boru Terzića iz dauna na koji je naišao zbog trudne Milice Veličković i svega što je uradio.

- Kad sam video decu malu tamo, trudnice - rekao je Terza.

- Sve će to da prođe, ništa strašno nisi uradio, bolje pre, nego kasnije. Sve će to da bude u redu, pusti ti rijaliti priče...Je l' gore ovo što je uradio ili to što otac tvog deteta nije bio za tvoje dete tu kroz život - rekao je Rajačić.

- Ne može da se uporedi situacija - rekla je Miljana.

- Može, možda ga ovo tek sada napravi da gleda sve - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić