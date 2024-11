Bez dlake na jeziku!

Anđela Đuričić naredna je iznela nominaciju, te je počela od Aleksandre Nikolić.

- Ovu zaljubljenost koju osećam u vazduhu, ne mogu više da izdržim, moram da prenesem. Što se tiče Aleksandre, mogu da kažem da si jako čsita, uredna, pedantna, vodiš računa o sebi i majka si i sva si tip top, vatrena si, se*sipilna, imaš prelepe oči. Što se tiče ovoga sa Ivanom, ovo je katastrofa! Kome bi se on dopao, tebi ne može da se dopadne nisi žena kojoj se dopada Ivan Marinković. Aleksandra, ponižavaš se! Ivan se pere preko tebe, ne znam šta se dešava ovde? Kako možeš sebi ovo da odzvoliš, s kakvim muškarcima si bila? Sigurno nisi sa profilima ličnosti kao što je on. Žena koja je dobra majka ne može da izabere za svog partnera lošeg oca, svaku priliku je propustio i to je osnovna lekcija koju nije prešao - rekla je Anđela.

- Nemoj da skupljaš poene na Željka, on je bio loš otac i u šestici kada ga je podržavala da pobedi - ubacila se Miljana.

- Ti mu daješ šanse jer misliš da će nekada biti dobar otac, pa dolaziš ovde da plačeš! I ti si se možda folirala kada si na leto se pomirila sa njim. Mi ne znamo da li se Miljana namerno miri da bi izigravala žrtvu, ali ono što znamo je da je on loš otac! - rekla je Anđela.

- Bio je i tada loš otac kada si ga ti podržavala - rekla je Miljana.

- Da, jeste bio je, ali ga nisam zbog toga podržavala, a poslušaj intervju šta sam pričala. Ja hoću da pominjem Željka, ovo je otac tvog deteta...Ako ne možeš da slušaš idi u apartman ili u hotel, ali omiljenu nemaš jer si sama, pa i u hotelu - rekla je Đuričićeva.

- Nemam omiljenu jer me je izdala, a ti si pokazala ko si i šta si - rekla je Miljana.

- Jao žrtvo moja! Aleksandra, kažem ti, ponižavaš se i kanališ, ja sam ovde dobijala najgora moguća pitanja, u skladu sa mojim postupcima, bila su loša! Ne verujem ti u priču o zadatku, mislim da ti je to neka vadilica, mislim da ti je bilo dosadno ili možda imaš neki viši cilj. Smatram da ti ovo nije trebalo, vremenom ćeš shvatiti da si samo sebe ponizila, njega ne možeš, jer je on dovoljno pao - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić