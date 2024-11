Upao u njegovu zamku! Luka otkrio da je dočekao Ivana i Stanića kao kec na jedanaest, pa ipak oprostio Aleksandri?! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi izneo nominaciju.

- Kada sam se vratio, više sam razgovora obavio sa Urošem Stanićem, nego sa Sandrom. Ovde mi je dodeljen epitet nasilnika, upravo od Uroša Stanića, a on noću traži moje mišljenje, po dva sata priča sa mnom. I zato je i Ivan imao sa mnom razgovor i on je prilazio. Nije on hteo da se pomiri, ali ako smatra da sam nasilnik i imaš strah od mene, onda mi ne prilaziš. Kada bih rekao da sada moram da komentarišem dve žene, mnogi bi rekli da komentarišem ženu i devojčicu. Podrška njegova, a to je deponija Srbije iz Vinče, koja je zavidna što je on ovde, njegovo mesto nije ovde. Neću ga vređati, a reći ću da je on meni užasan čovek kako se ophodi prema majci svog deteta. Ta žena je rekla: "Nek mi da dvonedeljni honorar, idem kući kod Željka", on je ćutao. Naravno da nisam o ovoj vezi imao lepo mišljenje od početka, ali svakome sam se napolju odužio. Aleksandra me je povredila jer je Sandru uvukla u sve to i pokazala je prstom u mene i rekla da joj ja nisam drug. Ako je već takav stav imala nakon mog povratka, ona je jasno znala da od mene ima podršku. Ja sam ti dao vetar u leđa, rekao sam ti da ne brineš...Sandri zameram što je toliko stavila Aleksandru ispred mene i meni dala za pravo da ih ne stavim za osećajne osobe, ja nisam imao pojma šta se dešava, Sandra te je štitila, a kada je došlo vreme, ti Sandru nisi zaštitila. Ti si sebi dala za pravo da ta tri dana razgovaraš sa Ivanom po par sati, a mi ti nismo rekli da ne dođeš da sedneš sa nama. Čin kao čin, zadatak, ja sam odmah rekao da ne opravdavam - rekao je Luka.

- Sada se nadmećemo o tome ko je kome prišao. Nisi smeo sebi da dozvoliš da mi se obratiš ovih dana, a sada se priča o tome ko je kome prvi prišao - rekao je Ivan.

- On sa tim što je on meni opsovao majku, dokazao mi je da ne poštuje nju koju je, nažalost nema...Jedina provokacija koja ga je zabolela je ona za Jelenu...Ja sam neko ko je itekako prijatelj i drug, ti si rekla da ne možeš da me smatraš drugom. Postupak mi je katastrofa, odabir partnera je katastrofa - rekao je Vujović.

- Kakav partner? Nemoj da mi pravite problem napolju - rekla je Aleksandra.

- Odabir partnera je to zbog toga što si rekla da za mesec dana možda uđeš s njim u vezu. Ja sam ti namerno davao vetar u leđa da bi te osvestio, ali sam ti rekao isto tako da nećeš sedeti sa mnom i sa Sandrom. Naravno da tu vezu ne bih podržavao i nisam lud da podržavam. Prijatelji se poznaju u nevolji, ja sam tu za tebe! Šaljem Ivana, naravno - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić