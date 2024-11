Kvaran, podmukao i jako dobar provokator: Anđela aktivirala vređalicu, pa surovo urnisala Ivana i i ponizila njegov odnos sa Jelenom! (VIDEO)

Nema milosti!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati između Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić. Anđela Đuričić sledeća je nominovala.

- Ivan je ološ, ozbiljan ološ i najlošiji čovek u kući. Loš otac, ozbiljan rijaliti igrač koji igra rijaliti sa svojim životom i ženom. Želeo je da joj vrati bar malo za ono sve što je radila sa Urošem. Bolesno je voliš, vaš odnos je katastrofalan. Navikao si na to, ali loži te to, loži te da te tuče. Ona tebe ne voli, samo je opsednuta tobom, jer može samo tobom da izmanipuliše. Bio si njena žrtva, ali voliš ti to. Ne smatram da možeš da budeš sa Aleksandrom, ona je za tebe riba - rekla je Anđela.

- Kvaran, podmukao i jako dobar provokator, ali to ne prolazi kod mene. Razočarao si me, jer nisam smatrala da si baš toliko loš. Dobio si šansu da budeš dobar otac, ali ti si to usr*o. Smatram da si imao neki dogovor sa Jelenom, koji nisi ispoštovao i zato ona ovako reaguje. Sutra bi se pomirio s njom, a pereš se preko Aleksandre. Zna se da tebe šaljem - kazala je ona.

- Razmišljao sam o ovoj nominaciji, tresla se gora, rodio se miš. Jeftino ste skupljali poene od publike sinoć, zbog one torte - rekao je Ivan.

Autor: Iva Stanković