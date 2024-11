Uništila je!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati između Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić. Milena Kačavenda sledeća nominuje.

- Aleksandra i ja smo svaki dan pile kafu. Videli smo da si imala prilike da budeš podizana u emisijama, ali mislim da to nisi iskoristila na pravi način. Naš odnos je bio korektan do prekjuce, ali rekla sam ti sve što sam mislila. Davala sam ti neke smernice za rijaliti, govorila sam ti sve iskreno. Preksinoć si mi rekla nisam htela da ti kažem ništa, da ne bi iscurile informacije. To govori o tome šta misliš o meni, da sam ja neka alapača i džaftara. Posle si to nekako pokušala da opereš, ali time si me pljunula. To nisam očekivala od tebe, ja tebe nisam uvredila. Vrhunac pljuvanja bio je kad si me pitala da li sam Jeleni stvarno opsovala bolesnu majku, tu si mi se p*srala - rekla je Milena.

- Govorila si da ti je Luka drug, zamerila sam ti jer si ispala gora od Marinkovića. Ovim provociranjem Jelene si išla na još možda brutalniju diskvalifikaciju. Mislim da je to najogavniji deo čitave situacije. Moje pitanje je gde bi sve to išlo, da si shvatila šta će Jelena da radi. Nisi ništa izdržala, to sam ti i rekla. Niko od nas nije preduzeo takve korake za viđanje deteta, tako da to ti nije opravdanje. Dala sam prostora za to da se razvila neka simpatija prema Ivanu, ali danas sam promenila mišljenje. Večeras si još pozdravila partnera, rekla si da mu nikad nećeš zaboraviti šta je uradio za tvoje dete i tebe, kad ti je bilo najteže, a onda si ga olako prodala. Mislim da si ovde usr*la na velika zvona. Zaslužila si da te 30 ljudi vređa kao kantu. Poslaću ovog odrona u izolaciju - nastavila je ona.

Autor: Iva Stanković