Ona je lažov, u sve je uplela i svoje dete: Stefanović sasekao Aleksandri krila, učesnici je vinuli u nebesa (VIDEO)

Totalna kontra!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Marku Stefanoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Juče sam rekao svoje mišljenje, za mene su lažovi i foliranti i oboje, izabraću ko je za mene ispao veći lažov, a to je Aleksandra, koja je svoje dete uplela u ovo. Poslaću Aleksandru u izolaciju, Ivana ostavljam - rekao je Marko.

- Za Ivana mislim da je loš čovek i mnogo kvaran, on i ja imamo korektan odnos, bio je uz mene kada mi je bilo teško. Što se tiče Aleksandre, mogu da kažem da si prema meni okej, nismo imale nijednu svađu koliko znam, nisam čula ni da si nešto loše pričala o meni. Šaljem Aleks, ostavljam Ivana - rekla je Mimas.

- Ja ću ostaviti Aleks, nominovaću Ivana, Aleks je bila uz mene u lošim situacijama, tako da je to to - rekao je Stanić.

- Aleks, žena, majka, kraljica, prelepa gospođa, inteligentna si. Koga boli uvo za ove stvari, ništa nisi uradila ovde, budalaština je ovo što slušamo celo veče. Delim Karićevo mišljenje, smatram da je ovo mizeran postupak, niti si se poljubila niti si otišla korak dalje...Što se Ivana tiče, nijedno ružno slovo nismo izgovorili jedan za drugoga. Smatram da Ivan ulazi u sukobe kada je isprovociran ili uvređen. Tako da, ostavljam Aleks, šaljem Ivana - rekao je Gruja.

- Ivane, ti si čudan lik, ne može te čovek uhvatiti ni za du*e, ni za rep. Imaš rep, ti si Šejtan, đavo. Mislio sam da si arogantan i odvratan, prema meni si pokazao okej stav. Pohvalio si me i iznenadio si me. Prema Jeleni si ispao malo lošiji, preko Aleksandre, na nju je prenešeno sve što je loše. Aleksandra, ja o tebi mislim sve najlepše, ti si na mene ostavila tako lep utisak da je to neverovatno. Odabrala si ovde ljude na koje si se opekla, trebala si dobro da proceniš sa kim piješ kafu. Šaljem Ivana, ostavljam Aleksandru - rekao je Đole Kralj.

- Fascinantno mi je kako su svi kivni i besni na Ivana, a najviše ima pet ili šest ljudi koji na osnovu njihovog odnosa mogu da kažu. Krenuću od Aleksandre, odnos nam je okej, dobila si priliku da se pokažeš od početka. Krenula si nizvodno kada si pričala ovde za stolom, pa posle toga se izvinjavala. Ti ne zaslužuješ Ivana, kvalitetniji je od tebe, ti se igraš sa njim. Ti si u tri dana promenila tri priče. Što se tiče Ivana, baziraću se na njegovo očinstvo, na prvu, drugu ženu, kako si bio pijan i tako dalje...Ja smatram da ovde 10 odsto ljudi ima šta da mu kažu, ovo ostalo se bazira na tuđe teme i sukobe. Radi šta hoćeš! Kada nemate šta da kažete, vi uvek nađete nešto od spolja. Šaljem Aleksandru, ostavljam Ivana - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić