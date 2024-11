Kad neće milom, mora silom: Ena otkrila da joj prija što Peja ljubomoriše na Munjeza jer tako pokazuje da mu je stalo do nje (VIDEO)

Kontra efekat!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Enom Čolić o njenoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom, te je ona otkrila da joj je mnogo drago što je po prvi put pokazao da mu je stalo do nje time što je izljubomorisao na Danijela Dujkovića Munjeza.

- Da li si svoje mišljenje o Peji promenila nakon što si ga još bolje upoznala? Rekla si da je on baš baš klinac i da je iskompleksiran, ali i da mu drugi ljudi pune glavu - rekao je Darko.

- Odavao mi je utisak da je mnogo zreliji nego što jeste, ali definitivno nije. Ne može nesigurnost i zrelost. Mislim da ima samo stav zrelog dečka, ali nije. Krivo mi je zbog toga - rekla je Ena.

- Kako reaguješ na to što te uporedio sa Miljanom Kulić? - upitao je Darko.

- Smešno mi je, uporedio me sa Miljanom zato što sam ga ja upitala da li mu je stalo do mene, on mi je rekao stalo mi je baš, ja sam rekla tek te sad neću ostaviti na miru i on mi je rekao ista si Miljana Kulić - rekla je Ena.

- Peja ti je zamerio što si provodila vreme i smejala se sa Matejom na žurki, ti si njemu zamerila što je proveo celo veče za ruletom. Da li bi ti njemu bolje dočarala kada ne bi ustajala iz kreveta uplakana? - upitao je Darko.

- Ja sam dosta isplakala ovde suza, sada više ne mogu ni da spavam već čistim popodne, ali sam pred njim srećna - rekla je Ena.

- Da li misliš da njemu ipak smeta Mateja Matijević, ali da se pretvara? - upitao je Darko.

- Ne, ja baš mislim da on gleda normalno to. Videla sam da mu Munja smeta i to mi je bilo drago što je bar po prvi put pokazao da mu je stalo. Ja nisam tip devojke koji će da sedi sa Bakijem i plače za Pejom - rekla je Ena.

Autor: N.P.