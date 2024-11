Napeto do samog kraja: Učesnici nastavljaju da rešetaju Aleksandru i Ivana svojim iskrenim komentarima! (VIDEO)

Burno!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati između Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić. Dačo Virijević sledeći nominuje.

- Moje mišljenje o Aleksandri oscilira od najgore osobe na sbetu. Pokušao sam da izmanipulišem da mi kaže cilj svog zadatka, ali nisam uspeo. Mislim da je i Ivan igrao igru. Poslaću Ivana, a ostaviti Aleksandru - rekao je Dačo.

- Mene Ivan nikad nije vređao, ali to ne umanjuje činjenicu da je loš otac. Aleksandra me je vređala za izgled, tako da poslaću Aleksandru, ostaviću Ivana - rekla je Matea.

- Ne znam kako Aleksandri može da se svidi neko takav. Ne biraš cilj, da bi došla do deteta i razumem to. On je loš otac svakako, šaljem njega - rekla je Džordi.

- Aleksandra i ja imamo normalnu komunikaciju, a ovo sa Ivanom mi se ne sviđa. Smatram da je sve ovo igra, ne sviđa ti se. Nije okej što si uvukla Sandru u sve ovo. Ivanu ne mogu da oprostim neke stvari koje je izgovorio. Šaljem Aleksandru, ostavljam Ivana - rekla je Ana Spasojević.

- Mislim da je ovo sa Ivanom budalaština. Ivane, bili smo super, ali kad sam počela da se družim sa Gastozom, iskoristio si me više puta kao oružje protiv njega. Šaljem tebe, ostavljam Aleksandru - rekla je Keti.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković