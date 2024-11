Za sam kraj haos! Soni osuo rafal po Ivanu, potkačio i Aleksandru i izazvao njen gnev: Zakoreli kockar, okoreli alkoholičar (VIDEO)

Drama!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Branki Knežević kako bi nominovala.

- Od prvog dana sam se družila s tobom, imali smo i malo emotivniji odnos. Nisi ispoštovao mene, nisam ni ja tebe. Peckaš me po emisijama, to je slatko, to ti ne zameram. Što se tiče Aleks, imali smo više sukoba, mislim da si se previše zaigrala, nisi trebala tako da postupaš tako. Ti si se jako ružno ponela prema meni, tako da ostavljam Ivana, šaljem Aleksandru - rekla je Branka.

- Ja ovde vidim čistu emociju, između ova dva bića. Šta da kažem za ovog džulova? Zakoreli kockar, okoreli alkoholičar, ozbiljno đubre i go*no. Blam me je da ga stavljam u usta, želeo bih da nikada nemam njegovu inteligenciju. Komentarisaću kako si prodala Sandru. Ništa ti nije sveto, tvoj cilj je tvoja vadilica, naletela si na jačeg igrača. Sa kim da budem, sa ribom koja igra oko šipke? Budimo realni. Šaljem Ivana, čuvam Aleksandru - rekao je Soni.

- Ja šaljem Aleksandru, ostavljam Ivana - rekla je Mrvica.

- Što se tiče Aleksandre, rekla sam joj da ima ku*vinski pogled, da joj ku**c viri iz očiju. Zamerala je Aneli što patetiše što hoće da vidi dete, a sada isto radi. Sama sebi je dala zadatak u svojoj glavi. Ivan se zaigrao, a Jelena ga je nadigrala...Ni moje majčinstvo, ni njegovo očinstvo neću da komentarišem, sve što sam imala rekla sam. On je monstrum kog treba poni da jaše, šaljem Ivana, jer sam monstrum, ostavljam Aleksandru, šaljem Ivana - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs