Munjez postaje otac?! Ana Spasojević sumnja da je trudna, njegova majka se HITNO OGLASILA!

Ana Spasojević noćas se poverila cimerima u "Eliti" da se pribojava potencijalne trudnoće sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, sa kojim je do nedavno bila, budući da su više puta imali nezaštićeni intimni odnos, a sada se tim povodom za naš portal oglasila njegova majka Goca.

Ona je u prvi mah bila iznenađena kada je čula kojim povodom je zovemo.

- Nemojte me zezati?! Stvarno? - šokirana je bila Goca kada smo joj prepričali šta se zbilo u "Eliti", a potom smo je pitali da li se raduje potencijalnom unučetu.

- Ništa, ako je naše, naše je, Bože, svašta! Znam da je Ana bila sa Danijelom, da sad nije, a da posle njega nije bila ni sa kim drugim... Nisam to ispratila, evo sad sam saznala - rekla je Goca i dodala:

- Ako je njegovo, to je naše! Glupo bi bilo da bilo šta drugo kažem. Ja sam uz moje dete i podržavam ga, što on voli, mi to isto poštujemo. Moj je, da napravi i glupost ili ne, on je moje dete, svakako smo uz njega. Ja protiv Ane nemam ništa, to sam već izjavila, devojka je fina, povučena, kulturna, nemam šta da kažem.

Podsetimo, Munjez i Ana bili su nekoliko nedelja u emotivnoj vezi na koju su stavili tačku zbog njegove preljube i kontinuiranog flerta s drugim devojkama.

Sećam se da je bio sa Teodorom

Poslednjih dana u Beloj kući polemiše se o odnosu Munje i Teodore Delić, što je bio jedan od povoda za njen raskid sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Dujkovićeva majka priznala nam je da ne misli da se išta desilo između njega i Teodore.

- Tu ima jako puno laži! Oni jesu bili zajedno na piću nekom, to se sećam da mi je rekao, kada je bio u Beogradu video se sa Teodorom, ali ja ne verujem da su imali nešto. On nekad to i u šali tresne, mislim da on sada malo tovari namerno, mislim da tu nije bilo seksa. Da su sedeli zajedno, popili piće, verovatno jesu, ali da su imali seks, mislim da ne - zaključila je Dujkovićeva.

