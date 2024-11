Terzin brat uzvraća udarac Milici Veličković: Progovorio o njegovom raskidu sa Sofijom, evo šta kaže o njihovoj vezi

Miloš Terzić za Pink.rs progovorio o burnim dešavanjima njegovog brata u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Borislav Terzić Terza juče je imao jako turbulentan dan u "Eliti" jer je u progamu uživo doneo odluku da raskine vezu sa Sofijom Janićijević i tom prilikom je žestoko izvređa. Ali to nije sve, nakon toga je prolio reku suza zbog deteta koje čeka sa Milicom Veličković.

Mi smo tim povodom pozvali njegovog brata, Miloša Terzića, kako bismo čuli kako on gleda da burna dešavanja.

- Ne znam sta da kažem, iskreno. Prestao sam da se nerviram. Mislim da mu sad dolazi do glave šta je uradio. On bi to malo drugačije rešio, trebalo je drugačije, ali šta je tu je. Nije se usrećio sa tom vezom sa Sofijom. Iskreno nemam komentara više - govorio je on, a onda i otkrio zašto ove sezone izbegava da se oglašava, dok prethodne to nije bio slučaj:

- Neću da ulazim u sukob sa Milicom, to je njihova stvar i kad izađe neka reše.

Milica je u izjavi za Pink.rs prokomentarisala navode da će Terza da pokuša da se diskvalifikuje, nakon čega je poručila da će samo glumiti žrtvu, a kako je rekla u slučaju bekstva njegova porodica bi od nje zahtevala da plati dug od 50.000 evra.

Terzin brat Miloš kratko je prokomentarisao njenu izjavu za naš portal.

- Da, sigurno. Zbog takvih stvari ne želim komunikaciju sa njom, ni sa bilo kim. Nisam iz te priče. Zbog takvih komentara ljudi ne želim da se oglašavam - poručio je Miloš Terzić za Pink.rs

Autor: A. Nikolić