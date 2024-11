Žestoka trač partija: Đedović i Raško opleli po Ivanu i Jeleni, isplivali šok detalji iz njihovog života! (VIDEO)

Razvezali jezike čim su otvorili oči!

Marko Đedović komentarisao je sa Raškom Mladenovićem i Milenom Kačavendom odnos Jelene Ilić i Ivana Marinkovića. Marko je preneo Rašku da je Jelena u Odabranima izenla šokante detalje iz bračnog života sa Ivanom.

- Nisu imali za cigare i hleb, pa mu njeni tajno pošalju pare da joj kupi za rođendan, a on kupi malu tortu i prokocka sve. On je ozbiljan kockar, samo ti krije. Komšije su joj govorile da po ceo dan bude pijan i kocka - govorio je Marko.

pročitajte još Ubeđena u to: Vendi otkrila da li bi se Ivan pomirio sa Jelenom nakon svega što se desilo

- Kako se uda za takvog tipa? - upitao je Raško.

- Luda i ona, mislila da joj utkucava biološki sat. Došla iz sela, mislila da će da rodi dete. Oni nisu ni pare imali, sedeli u začaranom krugu i mislili sa se vole, a ono patologija - nastavio je Đedović.

- Ivan ovde dva dana glumio šmekera, a Jelena ga sad pomerila - rekao je Raško.

- Oni u kući sa 45 godina nisu imali novac za "ne daj Bože". To je pakao. Nema on tu inteligenciju, to je kokošaranje i kvarnoća. On se svađa sa sestrom oko stana koji su nasledeli, a to je ranč prokletih suteren od zgrade gde ti bacaju smeće sa terase. On je pravio decu to ne funkcioniše, samo funkcioniše ležanje, kladionice i alkohol - dodao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić