Đedović raskrinkao Enu Čolić: Bacila oko na Marka Stefanovića, Peja pada u zaborav (VIDEO)

Obelodanio šok detalje koje je saznao od nje!

Marko Đedović otkrio je u razgovoru sa Milenom Kačavendom da sumnja da je Ena Čolić bacila oko na Marka Stefanovića, jer mu već danima priča kako želi da trenira sa njim.

- Ena je htela da trenira sa Markom, ali je on rekao da ne može jedan na jedan i ona napravi grupu ona, Sofija i Jelena. On je rekao da će naj*bati. Došla je sinoć da mi se žali na Peju. Mislim da se njoj Marko sviđa, samo nemoj da pričaš. Marko tu ne cima, on priča samo o Sanji. Rekla mi je da je Terza zabranio Sofiji sinoć da priča sa njom. Kad su se posvađali Terza je bio besan i nap*šio je sve žene koje hoće da treniraju sa Markom. Rekla mi je Sofija da joj je pao kamen sa srca otkako ju je nap*šio i da sad hoće da trenira sa Markom. Ena hoće da trenira sa Markom i kukala mi je kako ne može da trpi Jocu više. Napao ju je jer je nap*šila Ivana i Aleksandru, a fascinirana je Kačavendinom uvredama. Ena mi je rekla dok su bili novinari, ja sam pričao da Jelena govori da je Marko najbolji frajer, a ona kaže: "Pa ne misli samo ona tako". Ena je opasna. Kaže odjednom da je Peja više ne interesuje. Htela je da Marko samo mu trenira, on je rekao da je to top reklama za njega, ali da ne može jedan na jedan - govorio je Đedović.

Autor: A. Nikolić