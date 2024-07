Maja zvala Cara čim je izašla iz Elite: Filip obelodanio sve detalje njihovog razgovora! (VIDEO)

Obelodanio šok detalje, ovo su svi čekali da se desi!

Filip Car u emisiji rijaliti rešetanje otkrio je Joci novinaru da ga je zvala Maja Marinković kad je izašla iz Elite:

- Šta ti misliš? Malo sam otvorio dušu kad je Aleksandra u pitanju, jer sam nemoćan. Zove me broj sakriven, rekao sam drugovima. Nikad nisam bio drukara, krio sam neke stvari. Znam i šta sam im babe radile, a ne one. Rekao sam joj: "Reci, Majo", a ona krene da se smeje i kaže: "Šta radi Lemurčina". Ona neka demantuje. Nemojte da kažete. Aleks me je baš razbesnela, rekla je da može da kumuje meni i Maji. Nisam čuo da je Maja nešto rekla za dete. Maja je krenula da se smeje preko telefona, ja sam joj lepo rekao da imam svoje probleme i da ganja svoje j*bače. Lepo sam joj rekao da me ne zove i da nisam zainteresovan. Ona nije krila ništa u rijalitiju, rekla je da je zaljubljena, ali ja kad dođem... Ne kažem da sam frajer, ali imaš ljude na koje je čovek slab, kao ja na Aleksandru, nekad na Dalilu ili Maju. Tako je i Maja, ja sam joj ta figura koja kad dođe može da joj poništi svaku emociju - govorio je Car, pa otkrio da li će se videti sa Majom.

- Ne, lepo sam joj rekao. Ovo ne treba da shvati kao drukanje, ako je istina neka kaže da je istina i da je imala potrebu jer me nije dugo videla. Lepo sam joj rekao. Posle toga je bilo još par puta poziv bez broja, ne mogu da kažem da je ona jer je ćutala, posle je išla ona pesma( Šako Polumenta "Nemoj da se bojiš")

Autor: A. N.