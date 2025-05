Jelena ni ne sluti šta se dešava: Uroš otvorio karte o njihovom odnosu, pa priznao čime ga je osvojila Milica Veličković! (VIDEO)

Obelodanio detalje koje su svi čekali da čuju!

Večeras je specijalni gost u studiju bio bivši učesnik "Elite" Uroš Rajačić, koji je sa voditeljima Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem razgovarao o svom odnosu sa Milicom Veličković. On se dotakao i svog odnosa sa Jelenom Ilić i njenim uverenjima da je on i dalje čeka.

- Mateja je rekao najpametniju stvari, ali šta mislite zbog čega je Uroš izašao? Da li je to preozbiljna veza posle tri meseca? Ja nisam ni pričao o tome, ali poenta priče je da sam se zbog te veze osećao jako loše i da sam zbog toga i izašao. Mi smo imali ozbiljne svađe i to nije funkcionisalo. Ona je prema meni maksimalno ispravna, trudio sam se da je sačuvam i zbog toga sam se trudio da je sačuvam. Ona je zaslužila da je ispoštujem i da joj kažem u lice, a šta da radim? Da šaljem goluba pismonušu? Bilo je je loše u tom odnosu i naravno da neću da budem u njemu - pričao je Uroš.

- Jelena je posle hipotetikog pitanja ponavljala da joj ne ide u glavu taj spoj i da joj je to fascinantno jer ste dva različita sveta, da si Milicu pljuvao kod nje i da imaš loše mišljenje o njoj - dodao je Darko Tanasijević.

- Mogu da kažem posle svega da Milica nema loše mišljenje, pričali smo o svemu. Meni je to validno kao i da sam pravio dete rijaliti učesnicama. Mi jesmo pričali da li će to da se desi, ali tu smo naši smo. Njoj da se desi naravno da je ne bih terao da abortira, ali to su normalne stvari u vezi. Ja sam uvek pričao da ne želim - rekao je on.

- Da li želiš dete sa Milicom? pitao je Darko Tanasijević.

- Ne, rano je da se priča o tome - odgovorio je Rajačić.

- Čime te je Milica osvojila? - pitao je Darko.

- Katakter, ja se u to zaljubljujem kod žena. Meni i da je najlepša devojka na svetu ja volim te "riba likova". Naša komunikacija dok je trajala bila je i više nego dobra. Zbog mog karaktera kako sam lud, a ista takva je i ona. Ne želim da pričam u detalje. To bi bio pakao, ja to vidim unapred. Oboje smo tvrdoglavi, otkako smo se blokirali niko neće prvi da spusti loptu - rekaoje Uroš.

Autor: A. Nikolić