Trese se Bela kuća: Opšti haos zbog Gastoza i Keti! Karić razvezao jezik, Anđela zarežala na sve za stolom (VIDEO)

Haos na više frontova!

U Beloj kući nastao je opšti haos tokom glasanja za nepažljive jer je Marko Stefanović naveo Katarinu Samardžić Keti zbog odnosa sa Nenadom Marinkvićem Gastozom.

- Meni to ne smeta, ali smeta njenom dečku. Keti, da li ti znaš da pričaš? On priča u tvoje ime - rekla je Anđela.

- On je smatrao da to tako treba. Izgledalo je kao da ga branim i to mi nije bila namera, bio je pogrešan postupak. Trebala sam da kažem da nije trenutak - govorila je Keti.

- Moraš da kažeš jer on ispada retard jer ti žutiš - dodala je Anđela.

- Ti si prva skočila i rekla da bi ti smetalo - umešao se Karić.

- Pa mi smo odavno bili u vezi, ja sam namerno dala komenar jer mi je bila sprdnja. Rekli su da ja to ne bih dopustila, namerno sam rekla. Aca je zamerio, ja nemam ništa sa tim i na vreme sam postavila svoj odnos. Ja nemam šta da se pravdam ovde - govorila je Anđela.

- Nenormalno mi je da zamerate što sam je zagrlio, je l' treba da plače ovde? - pitao je Gastoz.

- Što se pravdaš? Da li te neko napada? - upitala je Anđela.

- Jer ja ne mogu sda verujem da ima taj stav - rekao je Gastoz.

- Keti je priznala da je loš postupak, Gastoz nema šta da je pravda - dodao je Karić.

- Ja nisam imao lošu nameru - rekao je Gastoz.

- Gastoze, je l' se ti praviš blesav? Nije da je ona plakala, pa si je ti zagrlio. Ti si se na svoj fazon sprdao sa Acom i poljubio je, nemojte da me pravite budalom. Postupak je loš. Anđela je tad skočila - pričao je Stefan.

- Poenta je da ti sumnjaš u Keti čim ovo pričaš, ja znam šta on oseća prema meni. Ja da sumnjam sve bi bilo drugačije - dodala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić