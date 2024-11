Šok: Anđela otkrila da Karić ne voli Gasoza, pa priznala zbog čega su se njih dvoje posvađali (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Anđelu Đuričić sa kojom je razgovarao o njenoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom:

- Mnogo nam je bilo teško da se krijemo, ali nije mi svejedno što smo otkrili. Iskreno uživamo, ali sada smo imali sukob, a u tom sukobu se sve videlo, ko je protiv nas, a to su Munja, Terza, Uroš... Njega oni ne podnose pa ga na taj način napadu. Čekali su prvu priliku da ga ponize,

Darka je zanimalo kako gleda na to što su Ivan Marinković i Stefan Karić osduli njihov odnos:

- Deluje mi da Stefan hoće nešto da mu kaže, pa stane. Nije budžet razlog tačnije onaj komentar, to definitivno nije razlog, da li su problem Stefanove rečenice, ali sa njim ih ne završava. Nenad smatra da Stefan nije izašo iz budžeta zbog te jedne stvari, već da ima nešto protiv Nenada, me ne zanima, to je njihovo. - rekla je Anđela, pa dodala :

- Stefan je na jedan poseban način stavio Gastozu do znanja da imaju problem, sada zbog čega je njega Stefan tako doživeo, da li smatra da je on rijaliti mod, a Gastoz se stalno sprda i to voli - rekla je Anđela.

- Ja nisam mogla da istoleršem, da je Ivan Marinković uzeo našu tortu, to me je toliko iziritiralo, i to što mu je Nenad dao tortu a on nas je provocira i kanalio sve vreme - rekla je Anđela pa je otkrila da li je ljubomorna:

- Nisam, ne smeta mi niko, to je kod mene lagano sve.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.