Jedva čekam utorak: Rajačić otkrio da je zaljubljen u Jelenu, priznao da je želeo vezu sa njom, a evo ko je znao sve o njegovim osećanjima (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio URoša Rajačića.

Uroš je na startu razgovora otkrio Darku da su on i Jelena u ljubavnoj vezu:

- Rekla mi je da je rekla da smo u vezi, i eto u vezi smo. Ona je sebi sada pružila priluku sa mnom, ja sam njoj prvi prišao i znao sam da će doći do ovoga svega, i eto desilo se - rekao je Uroš pa je dodao:

- Ja nisam neko ko voli da bude emotivno vezan za nekoga, mene to usporava, najviše mrzim kada me partnerka vuče. Ja jedva čekam utorak da Jelena i ja pijemo zajedno, Sada je pravo vreme za nas dvoje.

Uroš je nakon toga otkrio kako on vidi njegov i Jelenin odnos;:

- TO je to sada, nema dalje od ovoga mi smo sada zajedno. Ranije meni je bilo zanimljivo, ja volim to zabranjeno voće i to mi je bilo zanimljivo. JA sam tek sada počeo da razmišljam kako se ona oseća, do sada me to nije zanimalo. Ja sam Mateji rekao da bih ja mogao da budem samo sa Jelenom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.