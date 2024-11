Zbog njega umalo zaplakala: Kačavenda progovorila o Terzi, otkrila šta joj se poverio, a onda osudila Jelenu i Uroša

Au!

Milena Kačavenda je u Šiša baru komentarisala ponašanje Bore Terzića Terze:

- Juče je pričao sa mnom, ali ja mu ne verujem. Stiglo ga je kajanje, i on postaje svestan šta je uradio, njega plaši to što neće živeti sa detetom - rekla je Milena pa je dodala:

- Iskreno u toj priči ima i Milice, ali nema šanse da on to prizna. Njega sve to muči, praznici slava, to je za njega porodica, i to ga plaši. Ja sam njega videla kako gleda sneg, on sa mislima negde dalje.

Darka je zanimalo kako MIlena gleda na vezu Jelene i Rajačića:

- Za sada su okej, ali on nije ozbiljan, on je kao tu za nju svaki put kada joj je loše, odvratan je, mišonja mali, on će kao Marinković životno.

Milena je komentarisala i odnos Gastoza i Karića:

- Ima tu sukob, a Gastoza čeka dasazna o čemu se radi, i šta je tu problme.

Autor: N.B.