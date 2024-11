Rešeta u svom stilu: Anđela sasula Terzi bolnu istinu u lice, pa mu još jednom dala do znanja da ima najboljeg dečka! (VIDEO)

Urnisala ga!

U toku je ''Podela budžeta'' Borislava Terzića Terze, a on je sada Anđeli Đuričić dao mali budžet obzirom da se umešala u sukob njega i Gastoza, kako bi odbranila svog dečka.

- 3000 Anđela pošto skačeš - rekao je Terza.

- Naravno, ko god bude dirao nejga, od mene će to dobiti. Moj jezik je dug odavde do Đenovića. Videli smo vašu sujetu od kad smo ozvaničili vezu, navođenje na anketa i svemu - rekla je Anđela.

- On je ispao sujetan jutros - rekao je Terza.

- Ugledaj se malo nja njega, svoju sujetu si dokazao jutros. Lepo je Milan Milošević rekao za onaj klip u toaletu, ali ja nisam verovala. Sinoć sam rekla na intervju neke stvari, ali vrlo brzo je došlo vreme za to. Kada si rekao da bi me branio pošto moj dečko ne zna, pokušao si da ga poniziš. Moj dečko je najbolji na svetu, niko ne može da mu priđe do kolena. Svoju sujetu si sada pokazao, on je najbolji u svemu - rekla je Anđela.

- Zar nisi ti meni prišao pre neki dan da se izviniš? - upitao je Gastoz.

- Jesam, ali ko vas je*e - rekao je Terza.

- Videli smo tvoje prijatelje - rekao je Gastoz.

- Moji prijatelji su napolju - rekao je Terza,

- Da, videli smo tvoje prijatelje koji ti rade o glavi - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.